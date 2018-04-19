Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Muhalefet Ortak Bir Aday Çıkarabilir mi?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Haziran’da olarak açıklanmasının ardından geçen ilk 24 saat içinde cumhurbaşkanlığına aday adayı olanların sayısı beşe ulaştı. Beş aday adayı içinde seçimlere katılma koşuluna şu ana kadar sahip tek isim Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanlığı koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AKP ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın adayı olduğunu 8 Ocak’ta gazetecilere açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün twitter mesajıyla partisinin kararını bir kez daha teyit etti. MHP lideri, “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Gayret bizden takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah’tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir, Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur” dedi. Parti genel merkezlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekilleri arasında yapılan toplantıdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, anketlere göre Erdoğan’a desteğin %55,6 oranında olduğunu da açıkladı.

Erdoğan dışındaki dört ismin aday olabilmeleri için 100 bin kişinin imza vermesi veya Meclis’te grubu bulunan partilerden birinin kendilerini aday göstermesi gerekiyor. CHP aday göstermezse Akşener’e 100 bin imza gerekiyor Bu isimler arasında adaylık yolunda en iddialı siyasetçi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. 29 Aralık 2017’de cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan Akşener, dünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ardından 100 bin imza toplayarak aday olacağını ilan etti. Meclis’te grubu olmayan İyi Parti’nin 100 bin imza bulması gerekiyor. Son dönemdeki topladığı ilgiye bakıldığında 68 ilde örgütlenen partinin kendi tabanından 100 bin imzayı bulmakta zorluk çekmeyeceği açık. Peki, Akşener kendi partisi dışındaki muhalefet partilerinin de adayı olabilir mi? Saadet Partisi’nin adayı kim olacak? Akşener’in liderliğini yaptığı İyi Parti’yle seçim ittifakı yapması gündemde olan Saadet Parti’nin lideri Temel Karamollaoğlu’nun “baskın seçim” adını verdiği erken seçimin tarihiyle ilgili yaptığı yorum ilginç: “İyi Parti'nin önünü kesebilmek için iktidar partisi akla ve hayale sığmayacak adımlar attı. Devleti adeta İyi Parti'nin önüne çıkardı. Ama Sayın Akşener de bu konuda mücadelesinden vazgeçmedi. Bir bakıma Sayın Akşener’in ortaya çıkması onları endişelendirdi. Böyle bir endişeleri var.”

Bu sözlerle Akşener’in adaylığına kapalı olmadıkları yönünde bir izlenim veren Saadet Partisi liderinin gönlünde yatan ismin 10. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğu sır değil. Daha önce Gül için “Elbette aday olma ihtimali olur ama 'şu anda adayımızdır' demek doğru olmaz. Fakat bu vasıflara uygun bir insan” yorumunu yapan Karamollaoğlu’nun bu hafta bitmeden 10. Cumhurbaşkanı’yla görüşmesi bekleniyor. Arslan Bulut: “Akşener muhalefetin ortak adayı olmalı” İyi Parti’yi destekleyen Yeniçağ gazetesinden Arslan Bulut, Gül’ün ancak Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin ortak adayı olması halinde seçime girmeye sıcak bakacağını böyle bir adaylığın ana muhalefet partisi için 2015’ten daha sıkıntılı tablo doğuracağını düşünüyor. Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Bulut, “Seçimlere 66 gün var ama CHP'nin daha Cumhurbaşkanı adayı belli değil. Saadet Partisi, Gül’ü ikna etmeye çalışıyor. Gül’ün Erdoğan’a karşı bir şansı olmaz. Bu seçimin mağduru İyi Parti, mağdur lideri ise Akşener. Hepsinin Meral Akşener'i aday göstermesi, baskın seçime verilecek en güçlü yanıt olur” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi ise adayını kesinleştirmek için hem parti içi hem parti dışı temaslarını hızlandırdı. Kulislerde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İstanbul milletvekili İlhan Kesici ve Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin adı geçse de CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın da dediği gibi, “en büyük aday Kılıçdaroğlu”. Kılıçdaroğlu: “Adayı parti organları belirler” CHP lideri ise bugün kendisine yöneltilen “aday olacak mısınız” şeklindeki soruya “politik” bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Haziran'da seçimleri gerçekleştireceğiz. Aydınlığın en fazla olduğu aydır Haziran. Haziran, iyilerin galip, kötülerin mağlup olduğu bir aydır. Bu ülkenin gerilimden büyük acılar çektiğini biliyoruz. Haziran'da söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek, huzur içinde oturacağız. Benim adaylığıma gelince, partimizin kuralı vardır, adayı parti organları belirler” dedi. “CHP, cumhurbaşkanı adayı için İyi Parti, Saadet ve diğer partilerle görüşüyor” Amerika’nın Sesi’nin soruları yanıtlayan bir CHP milletvekili ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Eğer adayımız parti içinden çıkarsa bu isim kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu olur. Ancak şu anda nabız yoklamayı sürdürüyoruz. İyi Parti, Saadet Partisi ve diğer partilerle de görüşüyoruz. En kısa zamanda kararımız Parti Meclisi’nde alınacaktır. Şu anda artık ön seçim, yoklama gibi bir uygulama için zaman kalmamıştır.”

HDP’nin adayı Demirtaş mı olacak? Seçim kampanyasını bugün Mersin’den başlatan HDP’nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin cumhurbaşkanı adayı hakkında yorum yapmadı. Ancak HDP tabanında şu anda tutuklu olan eski eş başkan Selahattin Demirtaş ismi öne çıkıyor. HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen Şubat ayının son günü Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e “HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı da, halen tutuklu bulunan partinin önceki genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilecek karara bağlı. Demirtaş'ın seçime katılmasına engel oluşturacak mahkumiyeti halinde başka aday çıkarılacak” demişti. Son kongrede aday olmayan Demirtaş dün avukatları aracılığıyla “Önce gelişmeleri bir izleyip, adaylık konusunu ondan sonra değerlendireceğiz” mesajını gönderdi. HDP kulislerinde Demirtaş dışında cumhurbaşkanlığına aday olarak Kars milletvekili Ayhan Bilgen, İstanbul milletvekilleri Pervin Buldan ve Filiz Kerestecioğlu isimleri zikrediliyor. Ancak dün ismi bir televizyonda HDP adayı olarak telaffuz edilen Kerestecioğlu bu iddiayı yalanladı.