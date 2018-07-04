Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş İçin KHK Yayımlandı

Kararnameye, 65. Hükümet’in halen görevde oluşu nedeniyle 27 kişili Bakanlar Kurulu’nun da imza attığı dikkat çekti. Ancak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı olarak yemin etmesi ardından anayasa uyarınca artık tek başına, tek imzayla KHK yayımlama yetkisi söz konusu olacak. Zaten 7142 sayılı yetki kanunu da “TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanı’nın yemin ederek göreve başladığı tarihe kadar geçerlidir” hükmünü taşıyor.

Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim 1923’te kuruluşu sonrasında yürürlüğe girmiş çok sayıda kanunda “Başbakanlık” ve “Bakanlar Kurulu” ibareleri kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 698 sayılı KHK düzenlemesiyle, yeni sisteme resmi geçiş için kanun düzeyindeki değişiklikler yapıldı. Kararname, 7142 sayılı ve Mayıs 2018 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Yapılan Değişiklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu” çerçevesinde yayımlandı.

Kararname ile çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu’na verilmiş görev ve yetkiler tümüyle Cumhurbaşkanı’na devredildi. Kanun değişiklikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM’de yemin etmesiyle birlikte yürürlüğe girecek.

Kararname ile ayrıca Başbakanlık merkez teşkilatında “uzman yardımcısı” kadrolarında görev yapanlar ve iki yıllık süre sonunda hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilenler için “en az üç yıl çalışma şartı aranmaksızın” yeterlilik sınavına girme hakkı da verildi.

Yeni hükümet Pazartesi belli oluyor

Bu arada Erdoğan’ın, TBMM’nin 8 Temmuz Pazar günü milletvekilleri yemin töreniyle açılmasının ardından 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00’da yemin etmesi bekleniyor. Erdoğan’ın, vakit kaybetmeksizin aynı gün Cumhurbaşkanı Yardımcıları ile birlikte 16 bakandan oluşacak yeni kabineyi saat 18.00’de kamuoyuna bizzat açıklayacağı belirtiliyor.

Kamuoyunda ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin 66. Hükümeti’nde “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”nın kaldırılarak kadın ve çocuk haklarına öncelik vermekle yükümlü üst düzey yönetim organı olmaması tartışma yarattı. Kadın örgütleri, AKP öncesinde olduğu üzere “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” yerine Kadın Bakanlığı kurulmasını öneriyor. Ancak Erdoğan’ın ise seçim öncesindeki açıklamasına bağlı kalarak, böylesi bir ayrı bakanlık kurmayacağı kaydediliyor.