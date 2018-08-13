Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan'ın 'sanayicilere uyarısıyla' ilgili açıklama: Mevduatlara el konulmayacak

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da yaptığı konuşmada, sanayicileri uyardığı sözleri üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında "Mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir" ifadesine yer verildi.
Ayrıntılar geliyor…
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