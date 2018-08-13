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Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan'ın 'sanayicilere uyarısıyla' ilgili açıklama: Mevduatlara el konulmayacak

13.08.2018 00:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da yaptığı konuşmada, sanayicileri 'bankalara saldırarak döviz almamaları' yönünde uyardı ve "B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz" dedi. Bu sözlerin tartışma yaratması üzerine akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Algı operasyonu yürütülüyor. Mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan'ın 'sanayicilere uyarısıyla' ilgili açıklama: Mevduatlara el konulmayacak

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da yaptığı konuşmada, sanayicileri uyardığı sözleri üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında "Mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir" ifadesine yer verildi.

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