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Cumhuriyet davasında Ahmet Şık ve Murat Sabuncu için tahliye kararı

09.03.2018 22:23 | Son Güncelleme

20 sanıklı Cumhuriyet gazetesi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti 6. duruşmada tutuklu sanıklardan Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık için tahliye kararı verdi.

Cumhuriyet davasında Ahmet Şık ve Murat Sabuncu için tahliye kararı

20 sanıklı Cumhuriyet gazetesi davasında ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti 6. duruşmada tutuklu sanıklardan Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık için tahliye kararı verdi.

Ayrıntılar birazdan...

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