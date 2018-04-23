Cumhuriyet davasında sona gelindi

Silivri'de devam edilecek davadan bu hafta karar çıkması bekleniyor. Savcı Cumhuriyet çalışanları için 15 yıla kadar hapis cezası istemişti."Cumhuriyet gazetesine karşı kurulan kumpasın üzerinden tam 536 gün geçti. O kapkara günleri dün gibi hatırlıyoruz.” İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde her perşembe günü tutulan Adalet Nöbeti, 18 Nisan'da 55. haftasını doldurdu. Dışarıdaki Gazeteciler inisiyatifi tarafından 18 Nisan'da okunan açıklamada, hem 24 Nisan'da başlayacak Cumhuriyet davasına çağrı yapıldı hem de davanın ilk duruşmasından beri yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekildi. Cumhuriyet çalışanları, "silahlı terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme”, "silahlı terör örgütü üyesi olma”, "silahlı terör örgütü yöneticisi olma” suçlamalarıyla yargılanıyor. Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri dahil 20 kişinin yargılandığı davaya salı günü Silivri'de görülmeye devam edilecek. Dava kapsamında tutuklanan gazeteciler Murat Sabuncu ve Ahmet Şık, 9 Mart'ta görülen altıncı duruşmada tahliye edilmişti. Dava kapsamında Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ile "JeansBiri” adlı Twitter hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu halen tutuklu bulunuyor. Mahkeme başkanı 9 Mart'taki duruşmada ara kararını açıklarken Akın Atalay için "Kaptanlar en son gemiyi terk eder” demişti.

"Hukuki değil, siyasi bir dava” İlk günden beri Çağlayan'daki Adalet Nöbeti'ne katılan avukatlardan Damla Atalay, Cumhuriyet davasının bugüne kadar bekledikleri seyirde gitmediğini, Akın Atalay için daha önce tahliye edilmesini beklediklerini söylüyor. Davanın hukuki değil, siyasi olduğunu belirtiyor ve sürecin de bu çizgide ilerlediğini düşünüyor. Mahkemenin başından beri adil yargılama kural ve usüllerine riayet etmediğini ekleyerek "Bu hafta artık Akın abinin çıkacağını düşünüyoruz. Bu dava onların gözünde de artık miadını doldurdu” diyor. İddianame tutuklamalardan beş ay sonra hazırlandı Başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Önder Çelik, karikatürist Musa Kart, okur temsilcisi Güray Öz, avukatlar Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku, yazar Hakan Kara, Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay ile gazetenin yayın danışmanı gazeteci Kadri Gürsel 5 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmıştı. Gazetenin İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay 12 Kasım 2016'da, Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık ise 30 Aralık 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianame ise tutuklamalardan yaklaşık beş ay sonra hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci ve Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Nisan 2017 tarihinde kabul edildi. İddianamede, Cumhuriyet gazetesinin kuruluş felsefesinin aksi yönünde değişime uğradığı, gazetenin "yıkıcı ve bölücü manipülasyonlara yönelik haberler” yaptığı, terör örgütlerini "sevimli ve meşru” gösterdiği şeklinde suçlamalar yer alıyordu. Dava, "Basın Bayramı” olarak kutlanan 24 Temmuz 2017 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Tutuklu gazeteciler Güray Öz, Musa Kart, Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Turhan Günay 28 Temmuz'da tahliye edildi. 15 yıla kadar hapis cezası talebi Savcı, 16 Mart 2018 tarihinde açıkladığı mütalaasında Cumhuriyet gazetesinin manşete çektiği haberler ve yayımladığı yazılar ile "masumane gazetecilik faaliyeti” yürütmediğini ve söz konusu haberler konusunda basın özgürlüğünden bahsetmenin mümkün olmadığını iddia etti.