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Cumhuriyet Davası’nda ‘Terör Örgütüne Yardım’ Cezaları

25.04.2018 22:32 | Son Güncelleme

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet davasında yargılanan 12 Cumhuriyet çalışanına 'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla toplam 62 yıl 11 ay hapis cezası verdi

Cumhuriyet Davası’nda ‘Terör Örgütüne Yardım’ Cezaları

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet davasında yargılanan 12 Cumhuriyet çalışanına 'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla toplam 62 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

Davanın tek tutuklu sanığı Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay 7 yıl, 3 ay, 15 gün hapis cezasına mahkum edilerek 542 gün sonra tahliye edildi.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Aydın Engin ve muhabir Ahmet Şık 7 yıl 6 ay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ve yazar Hikmet Çetinkaya 6 yıl 3 ay, Cumhuriyet Gazetesi eski yayın danışmanı Kadri Gürsel 2 yıl 6 ay, yazar Hakan Kara avukat Mustafa Kemal Güngör, Okur Temsilcisi Güray Öz ve Önder Çelik 3 yıl 9'ar ay, muhasebe çalışanı Emre İper 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, muhasebe müdürleri Bülent Yener ve Günseli Özaltay hakkında beraat kararı verirken gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Mahkumiyet alan tüm tutuksuz sanıklara adli kontrol uygulanmasına karar verildi ve yurtdışına çıkış yasağı kondu.

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