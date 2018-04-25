Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına hapis cezası yağdı

Cumhuriyet gazetesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Önder Çelik, karikatürist Musa Kart, okur temsilcisi Güray Öz, avukatlar Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku, yazar Hakan Kara, Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay ile gazetenin yayın danışmanı gazeteci Kadri Gürsel 5 Kasım 2016 tarihinde tutuklandı. Gazetenin İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay 12 Kasım 2016'da, Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık ise 30 Aralık 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davanın son duruşmaları 24 Nisan Salı günü Silivri'deki 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamıştı. Burada esas hakkında savunmasını yapan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, davanın amacının “Cumhuriyet gazetesini teslim almak, diğer gazetecilere gözdağı vermek” olduğunu ifade etti. Mahkeme kararını, sanıkların Çarşamba günü dinlenen son sözlerinden sonra açıkladı.

Tutuklamalardan yaklaşık beş ay sonra hazırlanan iddianamede Cumhuriyet gazetesinin kuruluş felsefesinin aksi yönünde değişime uğradığı, gazetenin "yıkıcı ve bölücü manipülasyonlara yönelik haberler” yaptığı, terör örgütlerini "sevimli ve meşru” gösterdiği şeklinde suçlamalar yer aldı.

"Basın Bayramı” olarak kutlanan 24 Temmuz 2017 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye başlanan davada ilk tahliyeler 28 Temmuz 2017’de geldi. Bu tarihte, tutuklu yargılanan Güray Öz, Musa Kart, Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Turhan Günay tahliye edildi.

Gazeteciler Murat Sabuncu ve Ahmet Şık ise 9 Mart 2018’de görülen altıncı duruşmada tahliye edildi. Savcı, 16 Mart 2018 tarihinde açıkladığı mütalaasında Cumhuriyet gazetesinin manşete çektiği haberler ve yayımladığı yazılar ile "masumane gazetecilik faaliyeti” yürütmediğini ve söz konusu haberler konusunda basın özgürlüğünden bahsetmenin mümkün olmadığını iddia etmişti.

Savcı mütalaasında, Ahmet Şık, Akın Atalay, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Önder Çelik, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara, Güray Öz, Bülent Utku, Aydın Engin, Kadri Gürsel ve Murat Sabuncu hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Öte yandan savcı, Akın Atalay, Orhan Erinç, Önder Çelik, Hakan Kara, Musa Kart, Turhan Günay, Hikmet Çetinkaya, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz ve Bülent Utku hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak” suçlamasından beraat istemişti.