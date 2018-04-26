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Cumhuriyet gazetesi davası: Birçok sanığa hapis cezası verildi, Atalay tahliye edildi

26.04.2018 02:15 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada karar açıklandı. Davada yargılanan birçok sanığa hapis cezası verildi. 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında tahliye kararı verildi.

Cumhuriyet gazetesi davası: Birçok sanığa hapis cezası verildi, Atalay tahliye edildi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada karar açıklandı. Davada yargılanan birçok sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında 7 yıl 3 ay 15 gün; Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Başkanı Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay; Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık hakkında 7 yıl 6 ay; eski Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel hakkında 2 yıl 6 ay; yazar Aydın Engin hakkında 7 yıl 6 ay; Hikmet Çetinkaya hakkında 6 yıl 3 ay; Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör hakkında 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan Akın Atalay'ın tahliyesine hükmetti.

Heyet, Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, muhasebe müdürleri Bülent Yener ve Günseli Özaltay hakkında beraat kararı vedi.

Mahkeme, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Washington Temsilcisi İlhan Tanır'ın dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Sanıklar hakkında 7 buçuk ila 43 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyordu.

Sanıklar için 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek'ten hapis cezası isteniyordu.

Davanın başından bu yana yaşananlar

"PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ekim 2016'da gözaltına alınan Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Önder Çelik ve Hakan Kara, 4 Kasım 2016'da tutuklandı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Akın Atalay da, Almanya dönüşü sonrası çıkarıldığı mahkemece 12 Kasım 2016'da cezaevine gönderildi.

Ahmet Şık, 31 Aralık 2016'da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "FETÖ propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

Karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Utku ve Önder Çelik, vakfın Danışma Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Kemal Güngör, Okur Temsilcisi Güray Öz, köşe yazarı Hakan Kara ve Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay 29 Temmuz'da sona eren ilk duruşmada, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ise davanın 24 Eylül'de görülen üçüncü duruşmasında tahliye edildi.

Davada 29 Kasım 2017'de gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper, 09 Mart 2018'de ise Ahmet Şık ve Murat Sabuncu hakkında tahliye kararı verildi.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ile Genel Yayın Yönetmeni Aydın Engin ve yazarlardan Hikmet Çetinkaya davanın başından bu yana tutuksuz yargılananlar arasında.

Almanya'da bulunan Can Dündar ve ABD'de yaşayan İlhan Tanır ise hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

"Jeansbiri" adlı Twitter hesabının sahibi olduğu iddia edilen ve darbe girişimi soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ahmet Kemal Aydoğdu'nun davası da Cumhuriyet gazetesi davasıyla birleştirilmişti.

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