Cumhuriyet kararı Avrupa'da tepki topladı

CDU Genel Sekreteri Kramp-Karenbauer "basın özgürlüğüne her müdahale ile Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaştığını" belirtti.Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve çalışanlarının "terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan hapis cezasına çarptırılması Avrupa'da siyasetçilerin ve gazetecilik meslek örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karenbauer Twitter'dan yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi. Kramp-Karenbauer, "Türkiye'de endişe verici gelişme. Cumhuriyet gazetesinde olduğu gibi basın özgürlüğüne her müdahale ile Türkiye Avrupa'dan uzaklaşıyor. Bu nedenle de, Almanya'da Türk seçim kampanyası olmamalı" ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri de, Cumhuriyet Gazetesi yönetici, yazar ve çalışanlara yönelik hapis cezası kararına Twitter üzerinden tepki gösterdi. Hollandalı parlamenter mesajında "Cumhuriyet kararında adaletin hiçbir izi yok. Türkiye'nin en eski gazetesinin 15 gazetecisi ve çalışanı gülünç bir terörizm suçlamasıyla hüküm giydi" dedi.