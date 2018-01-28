Cumhuriyetçi İki Senatörden Mueller’ın Korunmasına Destek

Cumhuriyetçi iki senator Başkan Donald Trump'ın özel savcı Robert Mueller'ı geçen yıl kovmaya çalıştığı yönünde haberlerin ortaya çıkması üzerine Kongre'nin Mueller'ı korumak için önerilen kanun tasarısını yeniden değerlendirmesini istedi.
Senatörler Susan Collins ve Linsdsey Graham, Trump'ın Beyaz Saray avukatına Adalet Bakanlığı yetkililerine Mueller'ı kovmak için emir vermesini istediği yönündeki haberlerden rahatsızlıklarını dile getirdi.
Graham ABC News'a yaptığı açıklamada, "Mueller'ı koruyan bir kanun tasarısı var ve bunu yarın geçirmekten mutluluk duyarım” dedi.
CNN televizyonuna konuşan Collins de, son hikayeler ışığında ilave koruma sağlamamanın zararı olmayacağını söyledi.
New York Times Perşembe günü Trump'ın Beyaz Saray'ın hukuk danışmanı Donald McGahn'a Mueller'ı kovması için Haziran ayında emir verdiğini ancak McGahn'ın istifa tehdidi üzerine geri adım attığını yazmıştı.
Graham ve 3 Demokrat senatör geçen yıl Ağustos ayında Mueller dahil özel savcıları koruyacak bir kanun tasarısı hazırlamıştı. Buna göre özel savcılar ancak federal yargıçlar heyeti tarafından görevden alınabilecekti.
Collins ve Graham Trump'ın şu anda Mueller'ı kovmaya çalıştığına dair işaret olmadığını da belirtiyor.
Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi lideri Kevin McCarthy ise Mueller'ı korumak için bir yasaya ihtiyaç olmadığı görüşünde. McCarthy, Başkan ve ekibinin özel savcı ile tam bir işbirliği içinde çalıştığını belirtti.
Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu elinde bulunduruyor.
Mueller, Trump ekibinin 2016 seçim kampanyası sırasında Rusya'yla işbirliği yapıp yapmadığını soruşturuyor. Kremlin suçlamaları reddediyor. Trump da soruşturmayı ‘cadı avı' olarak niteliyor.
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