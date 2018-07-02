Cumhuriyetçi Senatör Graham’dan Menbiç’e Sürpriz Ziyaret

Senato’daki en kıdemli Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham, Menbiç’e sürpriz ziyaret yaptı. Graham ziyareti sırasında Suriyeli yerel ortaklara verdiği mesajda, Amerikan askerlerinin bölgede kalmaya devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Menbiç, Türk-Amerikan ilişkilerinde gerilim kaynaklarından biri konumunda. Türkiye, terör örgütü PKK’nın bir uzantısı olarak gördüğü YPG unsurlarının Menbiç’ten çekilmesini istiyor. Menbiç konusunda kısa süre önce iki ülke arasında varılan anlaşma, iki NATO müttefiki arasındaki gerilimi bir nebze düşürdü.

Anlaşma, kentteki Kürt milislerin Menbiç’ten çekilmesini öngörüyor. Yine anlaşma kapsamında Türk ve Amerikan askerleri yaklaşık iki haftadır Menbiç çevresinde birbirinden bağımsız devriye misyonları yürütüyor.

Başkan Donald Trump, Suriye’deki Amerikan askerlerinin evlerine geri dönmesini istediğini söylemişti.

Ancak Senatör Graham, Amerikalılar bölgeden ayrılırsa bunun “korkunç” olacağını savundu.

Menbiç’ten yayın yapan Furat FM TV’de bir grup yerel yetkiliye yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi senatör, “Sizlere yardım etmek için burada olmamızın önem taşıdığını Trump’a söyleyeceğim” dedi.

