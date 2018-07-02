Cumhuriyetçi Senatör Graham’dan Menbiç’e Sürpriz Ziyaret

Senato’daki en kıdemli Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham, Menbiç’e sürpriz ziyaret yaptı. Graham ziyareti sırasında Suriyeli yerel ortaklara verdiği mesajda, Amerikan askerlerinin bölgede kalmaya devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Menbiç, Türk-Amerikan ilişkilerinde gerilim kaynaklarından biri konumunda. Türkiye, terör örgütü PKK’nın bir uzantısı olarak gördüğü YPG unsurlarının Menbiç’ten çekilmesini istiyor. Menbiç konusunda kısa süre önce iki ülke arasında varılan anlaşma, iki NATO müttefiki arasındaki gerilimi bir nebze düşürdü.
Anlaşma, kentteki Kürt milislerin Menbiç’ten çekilmesini öngörüyor. Yine anlaşma kapsamında Türk ve Amerikan askerleri yaklaşık iki haftadır Menbiç çevresinde birbirinden bağımsız devriye misyonları yürütüyor.
Başkan Donald Trump, Suriye’deki Amerikan askerlerinin evlerine geri dönmesini istediğini söylemişti.
Ancak Senatör Graham, Amerikalılar bölgeden ayrılırsa bunun “korkunç” olacağını savundu.
Menbiç’ten yayın yapan Furat FM TV’de bir grup yerel yetkiliye yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi senatör, “Sizlere yardım etmek için burada olmamızın önem taşıdığını Trump’a söyleyeceğim” dedi.
HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ağrı'da cansız bedeni bulunan minik Leyla için dikkat çeken mesaj!
Süleyman Soylu'dan canlı yayında CHP ve HDP'ye sert tepki: HDP gibi bir siyasi parti yok
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması! Neden YSK'nın önüne gitmediğini açıkladı
Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti
Yine hastane ihmali! Bir aile iki gün arayla evlat acısını yaşadı
Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Okuyucu Yorumları 0 yorum