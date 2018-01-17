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Cumhuriyetçi Senatör Trump’ı Stalin’e Benzetti

17.01.2018 20:57 | Son Güncelleme 5 saat önce

Cumhuriyetçi Partili Arizona senatörü Jeff Flake, basın özgürlüğü konusunda Başkan Donald Trump’a sert eleştiriler yöneltti. Flake, Trump’ın medyaya saldırılarının, eski Sovyet diktatörü Josef Stalin’in düşmanlarını tanımlamada kullandığı ifadeleri akla getirdiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Partili Arizona senatörü Jeff Flake, basın özgürlüğü konusunda Başkan Donald Trump'a sert eleştiriler yöneltti. Flake, Senato'da kürsüde yaptığı konuşmada, Trump'ın haber medyası ve hoşuna gitmeyen haberlerden bahsederken, "yalan haber” ve "halkın düşmanı” gibi ifadeler kullanmasına tepki gösterdi.

Flake, Trump'ın medyaya saldırılarının, eski Sovyet diktatörü Josef Stalin'in düşmanlarını tanımlamada kullandığı ifadeleri akla getirdiğini söyledi.

Trump'ın medyayı sürekli hedef almasını "utanç verici” ve "tiksindirici” olarak niteleyen Flake, başkanın medyayı "kesinlikle geriye götürdüğünü” savundu. Senatör Flake, despotluğun halkın düşmanı, özgür basının ise despotların düşmanı ve demokrasinin koruyucusu olduğunu belirtti.

Trump'ı Cumhuriyetçi Parti içerisinde sıkça eleştiren isimlerden biri olan ve bu yıl emekli olma kararı alan Flake, Trump'ın hoşuna gitmediği haberleri "yalan haber” olarak nitelediğinde, burada "şüphe duyulması gereken tarafın basın değil, kendisi olması gerektiğini” kaydetti.

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