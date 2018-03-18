Cumhuriyetçi Senatörlerden Trump’a Mueller Uyarısı

Cumhuriyetçi Senatörler, Başkan Donald Trump’ı Özel Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü ve Rusya’nın 2016’da yapılan başkanlık seçimine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı sona erdirmeye çalışmaması konusunda uyardı.

Trump, Cuma günü Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski başkan yardımcısı Andrew McCabe’i emekliliğine iki gün kala kovmasının ardından FBI’a ve Mueller’ın soruşturmasına Twitter üzerinden yaptığı saldırılara devam etmişti.

Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake, Başkan’ın son yorumlarının Özel Savcı Robert Mueller’ı kovmayı planladığının göstergesi olabileceğini söyledi.

"Cumhuriyetçiler kabul etmez"

CNN televizyonuna konuşan Flake, Kongre’deki Cumhuriyetçilerin bunu kabul etmeyeceğini kaydetti.

Cumartesi günü Trump’ın kişisel avukatı John Dowd Adalet Bakanlığı’nda Mueller’ı denetleyen yetkili olan Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’den 2016 başkanlık seçimi öncesinde Rusya ile gizli anlaşma yapılıp yapılmadığı konusunda yürütülen soruşturmaya son verilmesini istemişti. Soruşturma eski FBI Başkanı James Comey tarafından başlatılmıştı.

"Mueller’a müdahale olmamalı"

Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsay Graham da Mueller’ın soruşturmasını müdahale olmaksızın sürdürmesinin çok önemli olduğunu ve birçok Cumhuriyetçi’nin de bu şekilde düşündüğünü kaydetti.

Graham, Mueller’in görevine son vermek gibi bir hamlenin Trump’ın başkanlığının sonunu getirebileceğini belirterek "çünkü biz bir hukuk devletiyiz" dedi.