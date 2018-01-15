Cumhuriyetçi Senatörün Trump’ı Ağır Şekilde Eleştirmesi Bekleniyor

Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump'ı en çok eleştiren senatörlerden biri olan Senatör Jeff Flake'in, bu hafta Başkan Trump'ın medyaya karşı tavrını eski Sovyet lider Joseph Stalin'in yaklaşımıyla karşılaştıracak bir konuşma yapması bekleniyor.

Konuşmanın basına sızan bölümlerine göre Arizona eyaleti senatörü Jeff Flake, Çarşamba günü yapacağı konuşmasında, Başkan Trump'ın medyaya yönelik saldırılarını, "kabul edilemez” ve "eşi benzeri olmayan” şeklinde tanımlayacak.

Flake'in konuşmasında, "Bugün demokrasimizin durumu şunu göstermektedir ki; Başkanımız medyaya karşı yüz kızartıcı şekilde Stalin'in düşmanlarını tanımlarken kullandığı ifadeleri kullanıyor” diyeceği belirtiliyor.

Flake'in atıfta bulunduğu ifadeler Başkan Trump'ın 2017 yılı Şubat ayında attığı bir tweet mesajında yer alıyor. Bu mesajda, Başkan, Amerika'nın önde gelen medya kuruluşlarını "Amerikan halkının düşmanı” olarak tanımlıyor.

Flake'in konuşması sırasında, "Halk düşmanı ifadesi, Stalin'in ardından gelen Nikita Khruschev tarafından dahi yasaklanacak kadar nefret dolu bir ifadedir” diyeceği belirtiliyor.