Cumhuriyetçi Senatörün Trump’ı Ağır Şekilde Eleştirmesi Bekleniyor

Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump'ı en çok eleştiren senatörlerden biri olan Senatör Jeff Flake'in, bu hafta Başkan Trump'ın medyaya karşı tavrını eski Sovyet lider Joseph Stalin'in yaklaşımıyla karşılaştıracak bir konuşma yapması bekleniyor.
Konuşmanın basına sızan bölümlerine göre Arizona eyaleti senatörü Jeff Flake, Çarşamba günü yapacağı konuşmasında, Başkan Trump'ın medyaya yönelik saldırılarını, "kabul edilemez” ve "eşi benzeri olmayan” şeklinde tanımlayacak.
Flake'in konuşmasında, "Bugün demokrasimizin durumu şunu göstermektedir ki; Başkanımız medyaya karşı yüz kızartıcı şekilde Stalin'in düşmanlarını tanımlarken kullandığı ifadeleri kullanıyor” diyeceği belirtiliyor.
Flake'in atıfta bulunduğu ifadeler Başkan Trump'ın 2017 yılı Şubat ayında attığı bir tweet mesajında yer alıyor. Bu mesajda, Başkan, Amerika'nın önde gelen medya kuruluşlarını "Amerikan halkının düşmanı” olarak tanımlıyor.
Flake'in konuşması sırasında, "Halk düşmanı ifadesi, Stalin'in ardından gelen Nikita Khruschev tarafından dahi yasaklanacak kadar nefret dolu bir ifadedir” diyeceği belirtiliyor.
Senatör Flake, bu konuşmasını Çarşamba günü, Başkan Trump tarafından daha önce açıklanacağı duyurulan, "Yılın En Kötü ve Yalan Haber Yapan Medya Kurumları Ödülleri” açıklamasından önce yapacak.
Başkan Trump'ın duyurduğuna göre ödüller sahtekarlık ve kötü haber gibi kategoriler içerecek.
Trump, medyada kendisinden olumlu şekilde bahsedenleri överken, muhalif olanlar için sürekli sert ifadeler kullanıyor.
Flake'in konuşmasında bu konuya da, "Eğer güç sahibi bir kişi kendi işine gelmeyen basındaki herşeyi yalan haber diye nitelendiriyorsa, basının değil bu kişinin hakkında şüpheler olmalıdır” ifadelerini kullanacak.
Flake, senato seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıkladı ancak 2020'de Başkan Trump'ın karşısına aday olarak çıkabileceği iddialarını reddetmedi.
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