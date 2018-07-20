Cumhuriyetçiler Arasında Trump'a Destek Artıyor

Trump karşıtları, geçen hafta 50 eyalette 600'den fazla protesto yürüyüşü düzenledi. Birçok Amerikalı için duygusal bir konu olan göçmenlik, Demokratlar için de adeta bir destek çağrısıydı.

Gallup Araştırma Şirketi’ne göre 18 aydır başkanlık koltuğunda oturan Trump'ın kamuoyu destek oranı yüzde 42.

Bu, Mart ayında yüzde 35 olan popülarite oranından daha yüksek, ancak diğer başkanların görev başındaki 18'inci aylarıyla kıyaslandığında oldukça düşük. Cumhuriyetçi seçmenler arasındaysa yüzde 90 olan Trump'a destek olanı, tüm zamanların en üst seviyesinde.

Trump, vergi indirimleri ve göçmenlikle ilgili sert önlemler gibi Cumhuriyetçiler için önemli olan konularda başarı sağladı.

Ancak Trump, seçilmesinde büyük rol oynayan üniversite diploması olmayan kadın seçmenler dahil genel olarak kadınların desteğini kaybediyor. Anketlere göre kadınlar, 2016'da seçilip göreve başladıktan sonra Trump’a verdikleri desteği çekmeye başladı.

Özellikle milenyum neslinde kadın ve erkek seçmenlerin Trump'a verdikleri destek oranı arasındaki fark giderek açılıyor. Din Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptırdığı son anket, genç kadınların dörtte üçünün Trump'a olumsuz baktığını gösteriyor.

Aynı anket, genç kadın ve erkek seçmenlerin tercihleri arasında yüzde 40'lık bir fark olduğunu da ortaya koyuyor. Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde kadın seçmenlerin büyük çoğunluğunun Demokrat Partili adaylara oy vermesi bekleniyor.

