Cumhuriyetçi Parti ise yasada sadece ufak çaplı değişiklikler yapılmasından yana. Cumhuriyetçi Parti ise yasada sadece ufak çaplı değişiklikler yapılmasından yana.

ABD bireysel silahlanmaya karşı günlerdir süren protestoların ardından, Başkan Donald Trump silah yasasında değişiklikler yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Diğer yandan Cumhuriyetçi Parti ise köklü değişiklikten ziyade yasada sadece ufak çaplı değişiklikler yapılmasından yana.

Trump hafta sonunda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan ile görüştü. Ayrıca gerek Cumhuriyetçi gerekse Demokrat milletvekilleri hafta içinde yapılacak bir dizi görüşme için Beyaz Saray'a çağırıldı.

Eyalet valileriyle yaptığı görüşmenin ardından Pazartesi günü bir açıklama yapan ABD Başkanı ülkenin en büyük silah lobisi Ulusal Silah Birliği'ne (NRA) değinerek "Yarınız NRA'den çok korkuyor" dedi ve "Korkacak bir şey yok. Eğer sizinle beraber değillerse arada bir onlarla kavga etmemiz gerekiyor ve bu sorun değil" şeklinde konuştu.

Trump, Florida'da 17 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından silah sahibi olabilmek için minimum yaş sınırının 21'e yükseltilmesi ve silah almak isteyenlerin daha sıkı şekilde kontrol edilmesinden yana olduğunu açıklamıştı.