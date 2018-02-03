Cumhuriyetçiler Tartışmalı Belgeyi Kamuoyuna Açıkladı

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, FBI’ın Trump kampanyası ve Rusya’yla ilgili soruşturması hakkındaki tartışmalı iç yazışmayı kamuya açtı. Cumhuriyetçiler, belgenin, FBI’ın, soruşturmanın ilk aşamalarında, izleme faaliyetleri konusunda suistimallerde bulunduğunu gösterdiğini savunuyor.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun Cumhuriyetçi üyeleri tarafından hazırlanan belgede, Rusya soruşturmasında “yasal süreçlerin rahatsız edici şekilde delindiği” belirtiliyor.
Başkan Donald Trump, Adalet Bakanlığı ve FBI’ın güçlü itirazlarına rağmen belgenin yayınlanmasını destekliyordu. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, belgenin “çok sayıda kişinin kendilerinden utanması gerektiğini” gösterdiğini söyledi.
Trump, “Bence bu berbat. Doğruyu bilmek mi istiyorsunuz? Bence bu utanç verici. Bu ülkede olanlar utanç verici” diye konuştu.
FBI ise bu belgenin yanlış bilgiler içerdiğini ve kritik eksiklikler içerdiğini belirtmişti. Belge, hem şu anda görev yapan hem de eski FBI ve Adalet Bakanlığı üst düzey yetkililerinin, Trump kampanyasının eski bir danışmanının iletişimlerini takip altına almak için izleme emri çıkardığını öne sürüyor.
Belgede ayrıca, İngiliz bir casus tarafından yürütülen ve Demokrat Parti tarafından kısmen finansmanı sağlanan bir araştırmanın, izleme emri başvurusunda yer alan iddiaların temelini oluşturduğu iddia ediliyor.
Cumhuriyetçiler, söz konusu araştırmanın kanıtlanmamış iddialar içerdiğini ve bu nedenle izleme emri çıkarılması için bir temel oluşturamayacağını kaydediyor.
Belgenin yayınlanmasıyla, Trump’la FBI ve Adalet Bakanlığı liderleri arasındaki bölünmenin muhtemelen daha da aracağı yorumları yapılıyor. Trump belgenin kamuya açılmasının, özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya soruşturmasını baltalamasını ümit ediyor. Trump bu soruşturmayı “cadı avı” olarak niteliyor.
Başkan Trump bu sabah paylaştığı Twitter mesajında, “FBI ve Adalet Bakanlığı’ndaki üst düzey yetkililer ve soruşturma ekibi, saygıdeğer soruşturma sürecini Demokratların lehine, Cumhuriyetçilerin aleyhine siyasallaştırdılar. Bunlar kısa bir süre önce düşünülemezdi bile. Alt mevkidekiler harika insanlar” diye yazmıştı.
Trump’ın bu mesajı ve belgenin yayınlanmasına onayı, eski FBI başkanı James Comey’yi görevden aldıktan sonra yerine getirdiği Christopher Wray’le de arasının açılmasına neden oldu. Trump’ın ayrıca, “bu belge FBI ya da Adalet Bakanlığı’na yönelik bir suçlama değil” diyen Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan’la da ters düştüğü görüldü.
Demokratlar, belgeyi, Trump’ın seçim kampanyası yetkililerinin 2016 ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemek için Rusya’yla gizli işbirliği yapıp yapmadığını soruşturan görevlileri karalama çabası olarak görüyor.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndaki en kıdemli Demokrat Adam Schiff, CBS televizyonunda yaptığı açıklamada, “Bu, FBI’ın güvenilirliğini lekelemek, soruşturmayı baltalamak, başkana soruşturmaya saldırmak için ilave yem vermek için tasarlanmış. Amerikan halkına muazzam zarar veren bir hareket” diye konuştu.
AP’nin haberine göre ayrıca, Başkan Trump’ın, belgenin, kampanyasıyla Rus yetkililer arasındaki gizli işbirliği iddialarının yalan ve seçim zaferine gölge düşürmeye yönelik bir kurgunun parçası olduğu şeklindeki düşüncesini güçlendirdiğine inandığını söyledi.
Beyaz Saray: 'Belge ciddi kaygılar uyandırıyor'
Beyaz Saray yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyetçilerin yeni açıklanan iç yazışmasının, Adalet Bakanlığı ve FBI'ın Rusya soruşturmasını idaresi hakkında "ciddi kaygılar" uyandırdığını belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı yazılı açıklamada, "Belge, hükümetin Amerikan vatandaşlarına karşı elindeki en müdahaleci izleme araçlarını kullanmada Adalet Bakanlığı ve FBI'ın en üst düzeylerinde alınan kararların bütünlüğü hakkında ciddi kaygılar uyandırıyor" ifadesini kullandı.
Sessions: 'Kongre'nin kaygıları incelenecek'
Adalet Bakanı Jeff Sessions da, Kongre'nin FBI soruşturmasıyla ilgili kaygılarının inceleneceğini söyledi.
Sessions yazılı açıklamasında, "bu konuda Kongre'den aldığı tüm bilgileri Adalet Bakanlığı içerisindeki ilgili birimlere ileteceğini" belirtti.
Bakanlık çalışanlarına güvendiğini ancak "hiçbir bakanlığın mükemmel olmadığını" kaydeden Sessions, "doğruyu tam ve adil şekilde meydana çıkarmaya kararlı olduklarını" sözlerine ekledi.
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