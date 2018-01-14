DACA Başvuruları Yeniden Başlıyor

Amerika'da göçmenlik yetkilileri, Amerika'ya yasa dışı yollardan gelen gençlerin sınır dışı edilmesini engelleyen programın yönetim tarafından sonlandırılmasını durduruan mahkeme kararının ardından başvuru kabul etmeye devam edileceğini açıkladı.

Amerika Vatandaşlık ve Göçmenlik Dairesi internet sitesinde yayınladığı açıklamada, DACA olarak bilinen program dahilinde koruma alanların yenileme başvurusunu program Eylül ayında iptal edilmeden önceki koşullar çerçevesinde yapabileceklerini belirtti.

Söz konusu açıklama, Amerika'da bir yargıcın Başkan Donald Trump tarafından alınan DACA'nın iptal edilmesi yönündeki kararı Perşembe günü durdurmasının ardından geldi. Kongre, çocukken Amerika'ya getirilen ve yasa dışı olarak ülkede kalanlara yasal bir statü sağlayıp sağlamamayı değerlendiriyor.

Eski Başkan Barack Obama kayıtsız göçmenlerin sınır dışı edilmesini önlemek için DACA'yı yürürlüğe koymuştu.