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DACA İçin Umut

10.05.2018 22:36 | Son Güncelleme

Bir grup Cumhuriyetçi, göçmenlik düzenlemeleriyle ilgili yeni bir oylamayı Kongre’ye sunabilmek için çalışma başlattı

DACA İçin Umut

Bir grup Cumhuriyetçi, göçmenlik düzenlemeleriyle ilgili yeni bir oylamayı Kongre’ye sunabilmek için çalışma başlattı.

Sekiz Cumhuriyetçi kendi partilerinin lider kadrolarına meydan okuyarak 10 Cumhuriyetçi’yi daha kendi taraflarına çekti ve çocuk yaşta Amerika’ya yasadışı yollarla sokulan göçmenleri koruyan DACA programının yeniden görüşülmesini sağlamak için bir dilekçeye imza attı.

193 Demokrat’ın tamamının dilekçeye imza atması bekleniyor, bu durumda Cumhuriyetçilerin yalnızca yedi kişiyi daha dilekçeyi imzalamaları için ikna etmesi gerekecek.

Ancak başkanın veto etmesi halinde çaba boşa gidecek.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, ‘‘Başkanın destekleyeceği bir çözüme varmak bence önemli’’ diye konuştu.

Bu tür dilekçeler nadir olarak oluşturuluyor.

Ancak gittikçe daha çok Cumhuriyetçi, uzun süredir Paul Ryan’ı göçmenlik tasarısını oylamaya koymadığı için eleştiren Demokrat Kongre üyelerine katılıyor.

Dilekçeyi imzalayan ilk Cumhuriyetçilerden olan Utah’lı Cumhuriyetçi Mia Love, bunun yetkilerin Beyaz Saray’ın tekelinde toplanmasını önlemek için yapıldığını söylüyor.

Başkan Trump’ın 2012’de Obama döneminde yürürlüğe giren DACA programını sona erdirmesinin ve iyileştirilmesini talep etmesinin ardından program Kongre’de ateşli tartışmalara neden olmuştu.

DACA, çoğu Meksika’dan çocuk yaşta gelen 800 bin kadar belgesiz göçmeni sınırdışı edilmekten koruyordu. Anayasa Mahkemesi’nin alt mahkemelerin temyiz duruşması taleplerini reddetmesi DACA kapsamındakilere zaman tanıdı. Ancak Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart’a göre bu durum Kongre üzerindeki baskıyı da azalttı.

Dilekçenin başarıya ulaşması halinde göçmenlik tasarıları Temsilciler Meclisi’nde tartışılmaya Haziran ortasında başlanacak.

En çok oyu alan tasarı Senato’ya sunulacak.

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