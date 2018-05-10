DACA İçin Umut

Bir grup Cumhuriyetçi, göçmenlik düzenlemeleriyle ilgili yeni bir oylamayı Kongre’ye sunabilmek için çalışma başlattı.
Sekiz Cumhuriyetçi kendi partilerinin lider kadrolarına meydan okuyarak 10 Cumhuriyetçi’yi daha kendi taraflarına çekti ve çocuk yaşta Amerika’ya yasadışı yollarla sokulan göçmenleri koruyan DACA programının yeniden görüşülmesini sağlamak için bir dilekçeye imza attı.
193 Demokrat’ın tamamının dilekçeye imza atması bekleniyor, bu durumda Cumhuriyetçilerin yalnızca yedi kişiyi daha dilekçeyi imzalamaları için ikna etmesi gerekecek.
Ancak başkanın veto etmesi halinde çaba boşa gidecek.
Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, ‘‘Başkanın destekleyeceği bir çözüme varmak bence önemli’’ diye konuştu.
Bu tür dilekçeler nadir olarak oluşturuluyor.
Ancak gittikçe daha çok Cumhuriyetçi, uzun süredir Paul Ryan’ı göçmenlik tasarısını oylamaya koymadığı için eleştiren Demokrat Kongre üyelerine katılıyor.
Dilekçeyi imzalayan ilk Cumhuriyetçilerden olan Utah’lı Cumhuriyetçi Mia Love, bunun yetkilerin Beyaz Saray’ın tekelinde toplanmasını önlemek için yapıldığını söylüyor.
Başkan Trump’ın 2012’de Obama döneminde yürürlüğe giren DACA programını sona erdirmesinin ve iyileştirilmesini talep etmesinin ardından program Kongre’de ateşli tartışmalara neden olmuştu.
DACA, çoğu Meksika’dan çocuk yaşta gelen 800 bin kadar belgesiz göçmeni sınırdışı edilmekten koruyordu. Anayasa Mahkemesi’nin alt mahkemelerin temyiz duruşması taleplerini reddetmesi DACA kapsamındakilere zaman tanıdı. Ancak Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart’a göre bu durum Kongre üzerindeki baskıyı da azalttı.
Dilekçenin başarıya ulaşması halinde göçmenlik tasarıları Temsilciler Meclisi’nde tartışılmaya Haziran ortasında başlanacak.
En çok oyu alan tasarı Senato’ya sunulacak.
'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi
Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi veren tasarı TBMM'de kabul edildi
Trump 5 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı! Ancak Türkiye'ye teşekkür etmeyi unuttu
Kendilerini bin liraya pazarlayan çift yakalandı
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum