Dağdelen Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı seçildi

Bu görevi neden kabul ettiğine dair bir soruyu yanıtlayan Dağdelen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye'yi İslamcı bir diktatörlüğe doğru sürüklediği özellikle bu zamanda parlamentolararası temasın derinleştirilmesinin demokratik görevimiz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Türkiye'de “düşman” olarak nitelendirilen birisinin Türk-Alman işbirliğine katkı sağlaması gereken bir görev için iyi bir önkoşula sahip olup olmadığı sorusuna yanıt veren Dağdelen, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçimler için oluşturduğu ittifakın kendisine bu şekilde hitap etmesini anladığını belirtti.

"Eğer taraflar samimi bir işbirliği istiyorsa o zaman olayları oldukları gibi ifade etmek gerekir” diyen Dağdelen, "Erdoğan, Afrin'de olduğu gibi Suriye'deki Kürtlere karşı bir taarruz savaşı başlatırsa o zaman meclisteki bütün partilerin yaptığı gibi bunun kınanması gerekir” diye konuştu.

Yeneroğlu'ndan tepki

Dağdelen'in Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı'na seçilmesine Türkiye'den tepki geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Dağdelen'in bu göreve seçilmesinin ardından dpa’ya yaptığı açıklamada Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu ile işbirliğini feshettiklerini söyledi. Dağdelen'in "PKK terör örgütünün herkes tarafından bilinen bir aktivisti” olduğunu belirten Yeneroğlu, Dağdelen'in seçilmesiyle Dostluk Grubu'nun iletişim ortağı olarak anlamını yitirdiğini belirtti.