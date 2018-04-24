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Dağdelen Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı seçildi

24.04.2018 21:11 | Son Güncelleme

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, Almanya Federal Meclisi’ndeki Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı’na seçildi.

Dağdelen Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı seçildi

AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu bu karara tepki gösterdi.Sol Parti Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen, partisi tarafından Federal Meclis'teki Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı'na seçildi. Söz konusu pozisyon, partilerin meclis grupları arasındaki bir uzlaşma doğrultusunda Sol Parti'ye tahsis edilmişti.

Dağdelen Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini, Mart'ta kabinenin kurulmasından bu yana Uluslararası Kültür Politikalarından sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Michelle Müntefering'den devralacak.

Dağdelen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Federal Meclis'te en fazla eleştiren politikacılar arasında yer alıyor.

"Samimi bir ilişkiyi destekliyorum"

Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı’na seçildikten sonra Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Dağdelen, Türkiye ile Almanya arasında samimi bir ilişkinin oluşturulmasını desteklediğini söyledi.

Bu görevi neden kabul ettiğine dair bir soruyu yanıtlayan Dağdelen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye'yi İslamcı bir diktatörlüğe doğru sürüklediği özellikle bu zamanda parlamentolararası temasın derinleştirilmesinin demokratik görevimiz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Türkiye'de “düşman” olarak nitelendirilen birisinin Türk-Alman işbirliğine katkı sağlaması gereken bir görev için iyi bir önkoşula sahip olup olmadığı sorusuna yanıt veren Dağdelen, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçimler için oluşturduğu ittifakın kendisine bu şekilde hitap etmesini anladığını belirtti.

"Eğer taraflar samimi bir işbirliği istiyorsa o zaman olayları oldukları gibi ifade etmek gerekir” diyen Dağdelen, "Erdoğan, Afrin'de olduğu gibi Suriye'deki Kürtlere karşı bir taarruz savaşı başlatırsa o zaman meclisteki bütün partilerin yaptığı gibi bunun kınanması gerekir” diye konuştu.

Yeneroğlu'ndan tepki

Dağdelen'in Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı'na seçilmesine Türkiye'den tepki geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Dağdelen'in bu göreve seçilmesinin ardından dpa’ya yaptığı açıklamada Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu ile işbirliğini feshettiklerini söyledi. Dağdelen'in "PKK terör örgütünün herkes tarafından bilinen bir aktivisti” olduğunu belirten Yeneroğlu, Dağdelen'in seçilmesiyle Dostluk Grubu'nun iletişim ortağı olarak anlamını yitirdiğini belirtti.

Yeneroğlu, 20 Nisan tarihinde henüz Dağdelen’in yeni görevi açıklanmamışken kendi Twitter hesabından Almanca bir paylaşım yapmış ve Dağdelen'in Alman-Türk Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı seçilmesini haber vererek bunu eleştirmişti. Yeneroğlu paylaşımında, "Terör örgütü PKK’nın seçilmiş aktivisti Alman-Türk Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu!? Bununla birlikte ‘dostluk grubu” anlamını yitiriyor ve kendini lağvedebilir. Türkiye'ye yolculuk yapmaktan vazgeçebilir. Kendisi burada istenmiyor” demişti.

Annesi ile babası Türkiye doğumlu olan Dağdelen, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Duisburg kentinde doğup büyüdü. Dağdelen, 2016 Haziranı'nda Federal Meclis'te 1915 olaylarını "soykırım” olarak nitelendiren karar tasarısı oylamasında lehte oy kullanmasının ardından sözlü saldırı ve tehditlere maruz kalmış, bu nedenle polis korumasına alınmıştı. Hakkında tutuklama kararı olması ihtimaline karşı yaklaşık iki senedir Türkiye'ye seyahat etmeyen Dağdelen'i Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) da Türkiye’ye seyahat konusunda uyarmıştı.

dpa,DW/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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