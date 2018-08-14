'Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilir'

Trump'ın yaptırımları sonucunda Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksenin oluşacağını belirten Almond, yaptırıma maruz kalan ülkelerin bir arada hareket etmesinin ABD'yi zor durumda bırakacağını belirtti.

Almond yazısında, Trump'ın son dönemde İran, Rusya, Çin ve Türkiye'yle ilgili yaptırım kararlarını detaylıca aktardıktan şu görüşleri savundu:

"Ancak yaptırımların amacı bir devleti izole etmek değil midir? Boğazlar'dan Pekin'e bir dışlanmışlar şeridi oluşturmak ters tepebilir. Trump'ın, haydut rakiplerine yaptırım uygulayıp saçmayla ateş etme yaklaşımı, yaptırıma uğrayanların bir eksen oluşturması riskini doğuruyor.

"Tek tek ele alınırsa İran, Türkiye, Rusya ve hatta Çin, Amerikan baskısı karşısında korunmasız durumda. Ancak bu ülkeler birlikte sıkıştırılırsa, aralarındaki destek ve karışıklık yaratma kapasiteleri ABD'nin tedbirlerine zarar verebilir.

"Belki İran ve Türkiye'nin birleşimi, destek için bir sokak lambası direği bulduğu ilüzyonuyla birbirine yaslanan iki sarhoştan daha fazla kendi ayakları üzerinde duramayacak olmaları nedeniyle önemsenmeyebilir. Ancak Rusya ve Çin'i ekleyin. Bir anda yeni bir jeopolitik hinterlantları olacaktır.