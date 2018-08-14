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'Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilir'

14.08.2018 13:41 | Son Güncelleme

İngiliz yazar ve Oxford Kriz Araştırma Enstitüsü Müdürü Mark Almond, Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan analizinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeye yaptırım uygulayarak bu ülkeleri bir araya gelmeye zorladığını yazdı.

'Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilir'

Trump'ın yaptırımları sonucunda Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksenin oluşacağını belirten Almond, yaptırıma maruz kalan ülkelerin bir arada hareket etmesinin ABD'yi zor durumda bırakacağını belirtti.

Almond yazısında, Trump'ın son dönemde İran, Rusya, Çin ve Türkiye'yle ilgili yaptırım kararlarını detaylıca aktardıktan şu görüşleri savundu:

"Ancak yaptırımların amacı bir devleti izole etmek değil midir? Boğazlar'dan Pekin'e bir dışlanmışlar şeridi oluşturmak ters tepebilir. Trump'ın, haydut rakiplerine yaptırım uygulayıp saçmayla ateş etme yaklaşımı, yaptırıma uğrayanların bir eksen oluşturması riskini doğuruyor.

"Tek tek ele alınırsa İran, Türkiye, Rusya ve hatta Çin, Amerikan baskısı karşısında korunmasız durumda. Ancak bu ülkeler birlikte sıkıştırılırsa, aralarındaki destek ve karışıklık yaratma kapasiteleri ABD'nin tedbirlerine zarar verebilir.

"Belki İran ve Türkiye'nin birleşimi, destek için bir sokak lambası direği bulduğu ilüzyonuyla birbirine yaslanan iki sarhoştan daha fazla kendi ayakları üzerinde duramayacak olmaları nedeniyle önemsenmeyebilir. Ancak Rusya ve Çin'i ekleyin. Bir anda yeni bir jeopolitik hinterlantları olacaktır.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD tarifelerine karşı tepki olarak ülkesinin yeni dostlar bulabileceğini söyleyerek ve Putin'le telefonda görüşerek fazlasıyla yönünü değiştirme imasından bulundu.

"Türkiye kilit önemde çünkü ülke bugüne kadar ABD öncülüğündeki NATO içinde yer aldı. Avrupa ile Asya kesişim noktasında bulunması; Rusya, İran, Irak ve Suriye'yle sınır komşusu olması, Washington'ın Türkiye'nin her zaman Nato'da olmasını istemesinin bir nedeniydi.

"Çin yatırımlarına bağlı İmran Han'ın Pakistan'ı şimdiden, ABD karşısında Türkiye'yi desteklediğini duyurdu. Rusya, yakın dönemde Pakistan'a, ABD'nin durdurduğu askeri eğitim ve tedarik desteğiyle yer değiştirecek bir askeri yardım teklifinde bulundu."

Almond yazısının sonunda Trump'ın aynı anda birçok ülkeyi cezalandırmaktan vazgeçmesi gerektiğini yazdı.

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