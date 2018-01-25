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Daily Telegraph: Batı Rusya'nın oyununa gelmemeli, Türkiye'nin NATO'dan kopmasına engel olmalı

25.01.2018 04:57 | Son Güncelleme 6 saat önce

Daily Telegraph gazetesi başyazılarından birisinde Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Washington ve Ankara'nın arasındaki gerginliğe dikkat çekiyor ve Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştırılarak Rusya'nın sevindirilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Daily Telegraph: Batı Rusya'nın oyununa gelmemeli, Türkiye'nin NATO'dan kopmasına engel olmalı

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi başyazılarından birisinde Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Washington ve Ankara'nın arasındaki gerginliğe dikkat çekiyor ve Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştırılarak Rusya'nın sevindirilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguluyor:

"NATO'nun takdir edilen 5. maddesi bir müttefik ülkenin saldırıya uğramasının, tüm müttefiklere düzenlenmiş bir saldırı anlamına geleceğini söyler. Bu madde, 2. Dünya Savaşı sonrasında barışın garantörü olmuştur.

"Düşmanlara karşı kolektif misillemeyi öngören bu madde bugüne kadar sadece 11 Eylül 2001'de Batı dünyasına düzenlenen en büyük saldırının ardından işletilmişti.

"Bugünse NATO'nun en güçlü üyesi ABD'nin yakın müttefikleri, bir diğer NATO ülkesi Türkiye'nin doğrudan hedefi haline gelmiş durumda.

"Kürt savaşçılar, Suriye ve Irak'ta Batı'nın en güvenilir, en etkili müttefiki olduklarını göstermiş durumdalar.

ABD İÇİN MÜTTEFİK, TÜRKİYE İÇİN TERÖRİST'

"Kürtlerin oynadığı rol, IŞİD'le mücadelede kritik öneme sahipti. Ancak Türkiye, Kürtlerin bölgede bağımsız bir devlet kurmayı amaçladıklarından endişe ediyor.

"Böyle bir adım, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü de tehdit edecek bir gelişme olarak görülüyor.

"Bu yüzden Washington tarafından müttefik olarak görülen savaşçılar, Ankara tarafından ayrılıkçı teröristler olarak algılanıyorlar.

"NATO'nun kuruluş nedeni olan Rusya'nın dost ateşi riskiyle karşı karşıya olmasından büyük haz duyduğuna şüphe yok.

"Batılı liderlerin Türkiye'deki başarısız darbe girişimine karşı verdikleri zayıf tepkiden bu yana Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düş kırıklığı içerisinde.

'TÜRKİYE'NİN SINIR ENDİŞELERİ ÇÖZÜLEBİLİR'

"Rusya bu çatlağı kullanarak Türkiye'yi NATO'dan tamamen koparmayı fazlasıyla arzulayacaktır.

"Bu durumun gerçekleşmesinin önlenmesi gerek. Türkiye'nin sınır endişeleri, özellikle de Suriye sınırı konusu çözümlenebilir. Kürtler halihazırda geniş bir coğrafyada fiilen özerk bir yönetim kurmuş durumda.

"Makul bir çözüm mümkünken tüm tarafların itidal göstermesi gerekiyor.

"Askeri gerilimin artması en çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sevindirecektir. Sırf bu gerçek dahi, tansiyonun yükselmesinin önüne geçilmesi gerektiğini gösteriyor."

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu
Canlı yayında flaş iddia: Afrin'de teröristler teslim olma hazırlığında
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Anahtar Kelimeler:
Rusya NATO Daily Telegraph Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
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@galipugurbenli sen onun kimi getireceğine değil sizinkiler kimi getirecek daha iyisini bulabilirmisin önce onun çözümlemesini yap
cahillerrr, kimlerden medet umuyorsunuz, şunların tiplerine bak. torpilcisiniz kul hakkı yiyorsunuz. insanların hayatlarını çalıyorsunuz. Allahın adaleti herseyden daha buyuktur. bekleyin hırsızlar bekleyın
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