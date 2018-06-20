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Daily Telegraph: Kamyon şoförünün oğlu Erdoğan karşıtı muhalefeti ateşliyor

20.06.2018 05:48 | Son Güncelleme

İngiliz Daily Telegraph gazetesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki haberinde, Erdoğan'ın son yıllarda ilk kez bu kadar çetin bir seöimle karşı karşıya olduğunu yazdı. Haberde, AKP'li eski Bakan Egemen Bağış'ın İnce ile ilgili yorumlarına da yer verildi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında bir haber kaleme alındı.

Raf Sanchez ve Burhan Yüksekkaş imzalı haberde, İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son yıllardaki en çetin seçimini yaşattığı yazıldı.

İnce'nin memleketi olan Yalova'nın Elmalık köyünden geçilen haberde, "İnce'nin kampanyası, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ancak 2003'ten beri Erdoğan'a karşı bir dizi seçimi kaybeden seküler ve sol eğilimli CHP'ye yeni bir soluk getirdi" deniyor.

Muharrem İnce'nin Kürtler, İslamcılar ve milliyetçiler olmak üzere farklı siyasi kanattan insanlara ve çeşitli muhalif partilere ulaşmasının, Erdoğan'a karşı geniş bir cephe oluşturmasını sağladığı da kaydediliyor.

2017 Anayasa değişikliği referandumundan beri ilk kez cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı hatırlatılan haberde, "Muhalefetin ümitleri İnce'nin popülist tarzına bağlanmış durumda. Mitingleri sırasında, seçim otobüsünün üzerine çıkıyor ve Erdoğan'ı halkla olan bağını kaybetmekle suçluyor" deniyor.

Muharrem İnce

Ardından haberde İnce'nin Erdoğan'a yönelik "Sen sarayının bahçesinde bıldırcın yumurtası yerken, halk genetiği değiştirilmiş gıdalar yiyor. İnsanlar bir bardak çay bile alamazken, sen kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay içiyorsun" sözleri hatırlatılıyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"CHP, uzun yıllar Türkiye'deki seküler elitlerin partisi olarak görülse de, İnce dini görevlerini yerine getiren bir Müslüman ve bir kamyon şoförünün oğlu. Halk, bir zamanlar üniversitelerde başörtüsünü yasaklayan bir partinin, annesi ve kız kardeşi başörtülü olan bir adayı çıkarmasını hayretle karşıladı."

Muharrem İnce'nin küçük kardeşi Hüseyin İnce, "Biz sıradan insanlarız" diyor. "Solcuyuz ama aynı zamanda Müslümanların çocuklarıyız. Herkes gibi Cuma günleri camiye gidiyoruz."

İnce'nin daha önce CHP'ye oy vermeyi aklından bile geçirmeyen dindar seçmenleri bile etkilediği belirtiliyor haberde.

Gazeteye konuşan 31 yaşındaki Ayşe isimli başörtülü seçmen, "Ben İnce'ye oy veriyorum, CHP'ye değil" diyor. "O, CHP'yi daha kucaklayıcı bir parti haline getirdi."

Haberde, İnce'nin "Hem CHP hem de AKP tarafından ötekileştirilen" Kürtlere de ulaşmayı başardığı belirtiliyor.

İnce'nin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı hapishanede ziyaret etmesi "siyasi olarak riskli" olarak yorumlanıyor.

Bu, "Onu teröristlerle ilişki kurmakla suçlayan Erdoğan'ın saldırılarına yol açtı ama pek çok Kürt tarafından takdir edildi" deniyor.

Gazeteye konuşan 33 yaşındaki Kürt seçmen Mehmet Şahtekin, "20 yıl önce CHP'ye oy verdiğimi hayal edemezdim bile. Geçmişte hataları oldu ama şimdi bunları tamir etmeye çalıştıklarına inanıyorum" diyor.

Muharrem İnce

Haberde "Erdoğan'ın kendi partisi AKP bile İnce'nin doğuştan siyasete yetenekli olduğunu kabul ediyor" deniyor ve eski Bakan Egemen Bağış'ın yorumlarına yer veriliyor:

"Tipik bir CHP'li, sıradan insanlarla ilgilenme gereği duymaz. Öte yandan İnce, bizim tarzımızda biri. Halka ulaşmaya çalışıyor."

Bağış ekliyor:

"İnce, numarayı AK Parti'den öğrendi."

Muharrem İnce'nin köyü Elmalık'ta yaşayan 78 yaşındaki Mülayim Aydın, son seçimde oyunu Erdoğan'a vermiş. Ancak bu sefer oyunu İnce'ye vereceğini söylüyor. Haber, onun sözleriyle son buluyor:

"Bence İnce iyi bir cumhurbaşkanı olur. Şimdikinden daha iyi olur."

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