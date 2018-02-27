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Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2018 08:14 | Son Güncelleme

Çin'de bir düğünden çekildiği öğrenilen görüntüler, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kısa sürede viral olan videoda, damadın babasının alkolü fazla kaçırınca gelini dudağından öptüğü görülüyor.

Mutluluktan olsa gerek, oğlunun düğününde alkolü biraz fazla kaçıran baba, tüm davetlilerin gözü önünde gelininin dudaklarına yapıştı. Bir anda soğuk rüzgarların estiği düğün salonunda, davetliler neye uğradığını şaşırdı.

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Yerel basında yer alan haberlere göre, yaşanan talihsiz olayın ardından kavga çıktığı ve oğlunun yaşlı babasına saldırdığı iddia ediliyor. Alkolün etkisi geçtikten sonra açıklama yapan yaşlı adam, çok pişman olduğunu ve herkesten özür dilediğini açıkladı.

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damat düğün çin

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Yuh lan akp nin desteklediği Ensar vakfı çindedemi var????
mallıkta sınır tanımamışsın
@ckozanoglu Yok bunu sizin gibi dinsiz olan çinliler yapmış :)
@ckozanoglu adam mallığın sınırlarını aşmış ya lan artık ne olsa AKPden bilcek kıvama gelmiş
@ckozanoglu yuh olsun sana
Alkol,kumar vs bunlar şeytan işi birer pisliktir. boşuna denmiyor.
yine bir algı operasyonu öperse öpsün çinde belki öyle...yatırıp şey yapmadan haber yapmayın burası Türkiyr
Çinliler düşünsün...bize ne??
@eedes çinde olmayan şeyler senin ülkende oluyor malesef..
ckozanoğlu bu haberi hemen akp ye bağladın hayırdır
habere bak Mutluluktan olsa gerek !!! nasıl bir haber başlangıcıdır bu ? insanlara anormal şeyler normalleştirme çabasına giren sözde haber siteleri bravo !!
bunuda haber diye koyuyorsunuz
Amanda genişmişsin be?
Allah şu zıkkımı boşuna haram etmemiş...alkol adam öldürür insanı hayvana çevirir...sağlığına beynine zararlıdır..içme işte lan hayvan olma insan ol..bu kadar basit...
haber mi şimdi bu mynet,,,yuhhhhhhhh,,,,
Mynet zimbawyede de birinin gözüne kum taneciği kaçmıştıda evin yolunu şaşırmıştı, onu unutmuşsun haber yapmayı ...
hakan_balta_1984 boşver nede hersey akp bağlanıyor hazımsızlık var kıskançlıktan çatlayacaklar :)
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