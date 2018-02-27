Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Mutluluktan olsa gerek, oğlunun düğününde alkolü biraz fazla kaçıran baba, tüm davetlilerin gözü önünde gelininin dudaklarına yapıştı. Bir anda soğuk rüzgarların estiği düğün salonunda, davetliler neye uğradığını şaşırdı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yaşanan talihsiz olayın ardından kavga çıktığı ve oğlunun yaşlı babasına saldırdığı iddia ediliyor. Alkolün etkisi geçtikten sonra açıklama yapan yaşlı adam, çok pişman olduğunu ve herkesten özür dilediğini açıkladı.