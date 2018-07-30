Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

24 yaşındaki Manow Jutathip Nimnual ve 20 yaşındaki Phakin Junjerm, ailelerini ve arkadaşlarını çağırarak düğün yapmaya ve bu mutlu günü bütün dünyayla paylaşmaya karar verdi. Çift, düğünlerini duyurmak için dev bir billboard bile kiraladı.
TEK BAŞINA GÖĞÜSLEDİ
Geçen hafta düğün için toplanan misafirler, günün tatsız sonlanacağını bilmiyordu. Ancak gelin Manow Jutathip Nimnual sahneye çıkarak, damadın kaçtığını duyurdu.
DÜNYADAN DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR
Bu anlar, Manow Jutathip Nimnual'in Facebook sayfasında da yayımlandı. Videonun 5 milyonu aşkın kişi tarafından izlenmesinin ardından, dünya basını bu haberi paylaştı. Pek çok kişi, geline destek mesajları yazdı.
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