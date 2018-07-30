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Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

Tayland'da 24 yaşındaki Manow Jutathip Nimnual ve 20 yaşındaki Phakin Junjerm, ailelerini ve arkadaşlarını çağırarak düğün yapmaya ve bu mutlu günü bütün dünyayla paylaşmaya karar verdi.

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

24 yaşındaki Manow Jutathip Nimnual ve 20 yaşındaki Phakin Junjerm, ailelerini ve arkadaşlarını çağırarak düğün yapmaya ve bu mutlu günü bütün dünyayla paylaşmaya karar verdi. Çift, düğünlerini duyurmak için dev bir billboard bile kiraladı.

TEK BAŞINA GÖĞÜSLEDİ

Geçen hafta düğün için toplanan misafirler, günün tatsız sonlanacağını bilmiyordu. Ancak gelin Manow Jutathip Nimnual sahneye çıkarak, damadın kaçtığını duyurdu.

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DÜNYADAN DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Bu anlar, Manow Jutathip Nimnual'in Facebook sayfasında da yayımlandı. Videonun 5 milyonu aşkın kişi tarafından izlenmesinin ardından, dünya basını bu haberi paylaştı. Pek çok kişi, geline destek mesajları yazdı.

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TAYLAND düğün gelin damat damat kaçtı phakin junjermmanow Juthatip Nimnual

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kim bilir ne yaptında kaçırdın adamı. bende bizim garıdan kaçacağım ama yaş çok 40 yıllık evlilik hatırı var. ve bu yaştada başka eş bulmakta biraz zor. ne yapayım iyi yada kötü çekeceğim.
ilk gece korkusu:))
nereye gitmiş
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