Damat Kına Gecesi Tutuklandı Düğün Damatsız Yapıldı

Diyarbakır’da bir kişi, hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle düğenden bir gün önce tutuklandı. Damat eşiyle birlikte kına gecesine giderken, yolda aracı durdurularak tutuklanınca, aile tepki amacıyla düğünü damatsız yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Rohat Akboğa, 2014 yılında, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki sokak çatışmaları sırasında öldürülen ve cesedi günlerce sokakta kalan Taybet İnan’la ilgili paylaşım yaptı. Akboğa’nın bu paylaşımı hakkında, 2016 yılında dava açıldı. Akboğa dava sonunda, cumhurbaşkanına hakaret suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası 8 ay önce onandı. Bu sırada belediyeden ihraç edilen Akboğa, düğün hazırlıkları yapıyordu. Kararın onaylanmasına rağmen, Akboğa’nın kapısını çalan olmadı. Ancak düğünden bir gün önce düzenlenen kına gecesine gitmeye hazırlanan çift, polis engeline takıldı. Gelini kuaförden alarak salona doğru yola çıkan Akboğa’nın aracı yolda durduruldu. Kesinleşen cezası tebliğ edilen Akboğa, tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderildi.

Tutuklama aile için sürpriz olmadı. Ağabey Ramazan Akboğa düğün öncesi savcıyla görüşüp izin istediğini ancak ret yanıtını aldığını söyledi. Damadın tutuklanmasını ardından ailesi tepkisini, damatsız düğün yaparak gösterdi. Salona gelen davetliler damadı göremeyince şaşırdı. Damadın oturacağı sandalyeye ceketi konuldu. Gelin Sara Başak eşi olmadan düğün pastası kesti. Olayı Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren Akboğa’nın Ağabeyi Ramazan Akboğa, tutuklama için neden kına gününe kadar beklendiğine anlam veremediğini söyledi. Akboğa; “Kardeşimle ilgili darbe girişiminden sonra dava açıldı. Karar da darbeye karşı reaksiyon gösteren duygusal bir karardı. Paylaşım 2014’te yapılmış, yıllar sonra karşısına çıkarılıyor. Genel fikir beyanıdır. Geçen sene cezası onaylandı. Bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Kına gününe kadar bekliyorlar, eşini alıp kına salonuna geçerken alıyorlar. Niye o dakikaya beklemişler bilmiyoruz. Sonradan edindiğimiz bilgi daha önce takibe almışlar. Madem takibe aldınız niye mutlu günün beklediniz? Niye daha önce tutuklamadınız? Mutlu dakikamızda gelip aldılar. Bizler, ‘Madem böyle bir mutlu günü beklediler biz de bu mutluluğu devam ettireceğiz’ dedik. Davetliler de şaşırdı, herkes şaşırdı ama düğünü yapma gerekçemizi haklı gördüler. Akrabalarımız, dostlarımız destek verdiler. Küçük bir hüzün ortamı olsa da düğün ortamını sağladık, damadın boşluğunu kapattık” dedi.