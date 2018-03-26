Daniels Trump'la İlişkisini CBS News’a Anlattı

2006 yılında Başkan Donald Trump’la cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden Stormy Daniels, bunun gizli kalması için tehdit edildiğini iddia etti
Daniels 2011 yılında Las Vegas’ta bir kişinin kendisine yaklaştığını ve “Trump’ı yalnız bırak” dediğini aktardı. Söz konusu kişinin o sırada yanında olan kızına bakarak “annesine bir şey olursa utanç verici olur” dediğini belirtti.
Trump porno yıldızıyla ilişkisi olduğunu reddediyor.
Trump’ın avukatları 2016 başkanlık seçimleri öncesi varılan anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle Daniels’dan 20 milyon dolar almanın peşinde.
Daniels ise Trump’ın imzalamadığı için anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.
Gerçek adı Stephanie Clifford olan Daniels, Trump’la sadece bir kez 2006 yılında California’da bir otel odasında cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.
Trump, Melania Trump’la 2005’te evlenmişti.
Daniels, Trump’la birkaç yıl iletişim halinde kaldıklarını ve en son 2010 yılında konuştuklarını da söyledi.
Trump, Pazar günü Florida’dan Washington’a dönerken, Melania Trump Florida’da kalmayı tercih etti.
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