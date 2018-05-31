HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Danimarka'da tartışma yaratan burka ve peçe yasağı!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2018 16:17 | Son Güncelleme

Danimarka meclisinde kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi kabul edildi. Danimarka'da geçen yıldan bu yana tartışılan burka ve peçe yasağı, parlamentoda yapılan oylamada, 30'a karşı 70 oy ile yasalaştı.

Danimarka'da tartışma yaratan burka ve peçe yasağı!

Yasağa 3 partili koalisyon hükümetini oluşturan Liberal Parti Venstre, Muhafazakar Halk Partisi ve Liberal İttifak Partisi ile birlikte, hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağ Danimarka Halk Partisi ve Sosyal Demokrat Parti de destek verdi.

Ağustos ayında yürürlüğe girecek yasaya göre, kamusal alanda burka ve peçe yasağını ihlal edenlere 1000 kron (700 lira) ceza kesilecek. Yasağı 4 kez ve daha fazla sayıda ihlal edenler ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin lira) para cezasına çarptırılacak.

Adalet Bakanı Sören Pape Poulsen yasak ile ilgili yaptığı açıklamada, polisin burka ve peçeli kişilerin yüzünü açmayacağını, cezayı kestikten sonra evlerine dönmelerini isteyeceğini söyledi.

peçe

CEZALARI CEZAYİRLİ İŞ ADAMI ÖDEYECEK

Avrupa'daki bazı ülkelerde yürürlüğe giren peçe cezalarına muhalifliğiyle tanınan ve 6 ülkede 1500'den fazla ceza ödeyen Cezayirli iş adamı Rachid Nekkaz, Danimarka'daki peçe yasağı cezalarını da ödeyeceğini açıklamıştı.

Kopenhag Üniversitesi tarafından 2010'da yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka'da 150 ile 200 kadının peçe taktığı, sadece 3 kadının burka giydiği tespit edilmişti.

Nüfusu 5,7 milyon olan Danimarka'da, Müslümanlar nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor.

AA

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açıkladılar! İşte en çok sigara içen ülkeler Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açıkladılar! İşte en çok sigara içen ülkeler
Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açıkladılar! İşte en çok sigara içen ülkeler Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açıkladılar! İşte en çok sigara içen ülkeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
peçe peçe yasağı Danimarka BURKA burka yasağı İslam Müslüman karar

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Okuyucu Yorumları 14 yorum
Hiç skandal değil,Burka Peçe,çarşaf vs. ile terörizmin işi kolaylaşıyor. Erkek terörist çarşafın içine girip istediği suçu kimliği açığa çıkmadan işliyor. O adamlar gereksiz bir şey yapmazlar.
doğru bir karar hem adamların ülkesine iltica edecen ve vatandaşlık alacan sonrada peçe takıp düzenlerini bozacaksın ısrar edenleri yallah ülkelerine postalayacaksın
isabetli karar, başörtüsü tamam ama sadece gözler görünenen burka veya peçenin sokakta her alanda yasaklanması gerekiyor.
COK İYİ OLMUŞ
bizde bunlardan sürüsüne bereket.danimarka heyeti buraya gelip üç gün kalsa danimarka ekonomisi tavan yapar be..
çok yerinde bir karar, çok günahsa dışarı çıkmasın, kim olduğu belli değil...
neresi skandal kararmış gayet iyi bi karar
niye skandal karar olsun.bizde, onlara göre avrupa ülkesiyiz.bizim hükümette herkezi peçeli yapmaya çalışıyor.buda onlara göre skandal karar.her ülkenin kendi inançları var.niye garipsiyoruz anlamadım.
dogru bir karar hristyan ülkenin ekmegini alıp oraya özenerek gidiyorsanız onlar gibi yaşayacaksınız milattan önceyi kabul etmez avrupa
ne cezasi kesiyonuz bu kafanin içindekinden korkun gönderin geldikleri ülkelere aynisini türkiye de yapsın sokaklarin haline bakın her yer yobaz dolu bu zihniyetle değil gelişmiş medeniyetler 1500 sene öncesinin çağını yasiyoruz bunu da din saniyorlar yaziklar olsun
neresi skandal? illa ki öyle giyinmek isteyenler rahatlıkla Afganistan'a gidebilir. tutan yok.
gayet yerinde bir karar. başka bir ülkeye gidiyorsan o milletin içine asimile olman lazım onlar gibi davranıp giyinmeye çalışmalısın ki sana yabancılık çekmesinler senden rahatsız olmasınlar. illa kendi kültürünü yaşamak istiyorsan kendi ülkende kal. bu kadar basit.
Kadınlara özgürlük ya bundan daha güzel ne olabilir
doğru bir karar ne/kim olduğu belli değil..
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, Kim Kardashian ile buluştu!

ABD Başkanı Donald Trump, Kim Kardashian ile buluştu!

Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açıkladılar! İşte en çok sigara içen ülkeler

Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açıkladılar! İşte en çok sigara içen ülkeler

Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açıkladılar! İşte en çok sigara içen ülkeler

Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açıkladılar! İşte en çok sigara içen ülkeler

Cerablus'ta korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var

Cerablus'ta korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris ülkesine yönelik en büyük tehdidi açıkladı

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris ülkesine yönelik en büyük tehdidi açıkladı

Donald Trump ile ilgili flaş iddia: Yanlışlıkla ABD'nin sırlarını ifşa etti

Donald Trump ile ilgili flaş iddia: Yanlışlıkla ABD'nin sırlarını ifşa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.