Danimarka peçeyi yasakladı

Yasak 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.Danimarka parlamentosunda Perşembe günü yapılan oylama ile bütün yüzü kapatan örtülerin kamusal alanda kullanımının yasaklanmasına karar verildi. Kabul edilen kararda "Kamusal alanda yüzünü tamamıyla kapatan bir eşya giyen herkes cezaya çarptırılacaktır" denildi.

30 "hayır" oyuna karşılık 75 "evet" oyuyla parlamentodan geçen ve ülkede "burka yasağı" olarak adlandırılan bu karara göre burka, peçe, kar maskesi, yüz maskesi ve sahte sakal takmak 1 Ağustos'tan itibaren yasak olacak.

Ancak yasağın istisnaları bulunuyor. Yüzü koruyucu özelliğe sahip maskeler, atkı gibi yüzü soğuktan ve kışın yıpratıcı etkilerinden korumak için kullanılan eşyalar ile Cadılar Bayramı gibi günlerde giyilen kostüm ve maskeler bu kapsam dahilinde yer almayacak.

Yasak kapsamına giren unsurlar ile kamusal alanda görüldüğü için ilk defa ceza yiyen birisine bin Danimarka Kronu (134 euro) para cezası kesilmesine karar verilirken, birden fazla kez yakalanan bireylere daha yüksek miktarlarda ceza kesilecek. Eğer bir kişi kamusal alanda yüzünü tamamıyla örten eşyalar ile dördüncü veya daha çok kez tespit edilirse, bu durumda ceza 10 bin Danimarka Kronu (bin 345 euro) olacak.