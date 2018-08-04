Danimarka'da ilk peçe cezası

Danimarka'da "burka yasağı" olarak bilinen ve bütün yüzü kapatan örtülerin kamusal alanda kullanımının yasaklanmasını öngören yasanın yürürlüğe girmesinden iki gün sonra ilk ceza kesildi. Ritzau haber ajansı ülkenin kuzey doğusunda bulunan Horsholm'daki bir alışveriş merkezinde yüzünü örttüğü gerekçesiye 28 yaşındaki bir kadına ceza kesildiğini bildirdi.

Yaklaşık bin Danimarka Kronu yani yaklaşık 134 euro tutarındaki cezanın posta yoluyla iletileceği kaydedildi.

Söz konusu kadının yüzündeki peçeyi açmaya çalışan bir kadınla kavga ettiği, polis olay yerine ulaştığında ise yüzünün örtülü olduğu belirtildi. Danimarka polisinin verdiği bilgilere göre, kadından peçesini açması veya kamusal alanı terk etmesinin istendiği, kadının ise “ikinci yola başvurduğu” kaydedildi.

Kavga sırasında kadının yüzündeki peçenin diğer kadın tarafından çekilip çıkarıldığı yönündeki ifadeler nedeniyle güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği bildirildi. Her iki kadın hakkında da toplum huzurunu bozdukları gerekçesiyle inceleme başlatıldı.