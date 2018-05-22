Danimarka'da oruç tartışması büyüyor

Bakanın sözlerinin hükümet politikasını temsil etmediği açıklandı.Danimarka hükümeti sözcüsü, Uyum Bakanı Inger Stojberg'in tartışmalı oruç açıklamasının hükümetin politikasını temsil etmediğini söyledi.

Parti içinde bakanın görüşlerine mesafe alan bir diğer isim, Jacop Jensen de konuya ilişkin Facebook hesabından yaptığı açıklamada Stojberg'e katılmadığını vurgulayarak, "belki de biz politikacılar önce gerçek sorunlara çözüm bulmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Sosyalist Halkların Partisi'nden (Socialistisk Folkeparti) eski milletvekili Özlem Çekiç de Uyum Bakanı'nın açıklamalarını "Ramazan'a hüzünlü bir başlangıç" olarak nitelendirdi. Çekiç, söz konusu ifadelerin toplum içinde giderek daha da derinleşen yarıklar oluşmasına katkı sağladığını söyledi.

Göçmen karşıtı duruşuyla tanınan Uyum Bakanı Stojberg, BT gazetesi için kaleme aldığı yorumda, Ramazan ayında kimi sektörlerde çalışan Müslümanların başkalarının hayatını tehlikeye attığına işaret etmişti. Stojberg yazısında otobüs şoförlerini örnek göstererek, bir kişinin hem 18 saat oruç tutup hem de güvenli bir biçimde otobüs kullanamayacağını savunmuştu. "Açıkçası bir Müslümanın Danimarka toplumu gibi modern bir toplumda Ramazan'da oruç tutmasının toplum açısından sonuçları üzerine düşünmesi gerektiği kanısındayım" ifadelerini kullanan Bakan, "Danimarkalı Müslümanların dinlerini yaşama hakkını ellerinden almak istemediğini, ancak Müslümanları Ramazan ayında işlerinden izin almaya teşvik etmeyi amaçladığını" açıklamıştı.