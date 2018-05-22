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Danimarka'da oruç tartışması büyüyor

22.05.2018 20:17 | Son Güncelleme

Oruç tutan Müslümanların Ramazan'da güvenlik tehdidi oluşturduğu için izin alması gerektiğini söyleyen Danimarka Uyum Bakanı'na tepki sürüyor.

Danimarka'da oruç tartışması büyüyor

Bakanın sözlerinin hükümet politikasını temsil etmediği açıklandı.Danimarka hükümeti sözcüsü, Uyum Bakanı Inger Stojberg'in tartışmalı oruç açıklamasının hükümetin politikasını temsil etmediğini söyledi.

Parti içinde bakanın görüşlerine mesafe alan bir diğer isim, Jacop Jensen de konuya ilişkin Facebook hesabından yaptığı açıklamada Stojberg'e katılmadığını vurgulayarak, "belki de biz politikacılar önce gerçek sorunlara çözüm bulmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Sosyalist Halkların Partisi'nden (Socialistisk Folkeparti) eski milletvekili Özlem Çekiç de Uyum Bakanı'nın açıklamalarını "Ramazan'a hüzünlü bir başlangıç" olarak nitelendirdi. Çekiç, söz konusu ifadelerin toplum içinde giderek daha da derinleşen yarıklar oluşmasına katkı sağladığını söyledi.

Göçmen karşıtı duruşuyla tanınan Uyum Bakanı Stojberg, BT gazetesi için kaleme aldığı yorumda, Ramazan ayında kimi sektörlerde çalışan Müslümanların başkalarının hayatını tehlikeye attığına işaret etmişti. Stojberg yazısında otobüs şoförlerini örnek göstererek, bir kişinin hem 18 saat oruç tutup hem de güvenli bir biçimde otobüs kullanamayacağını savunmuştu. "Açıkçası bir Müslümanın Danimarka toplumu gibi modern bir toplumda Ramazan'da oruç tutmasının toplum açısından sonuçları üzerine düşünmesi gerektiği kanısındayım" ifadelerini kullanan Bakan, "Danimarkalı Müslümanların dinlerini yaşama hakkını ellerinden almak istemediğini, ancak Müslümanları Ramazan ayında işlerinden izin almaya teşvik etmeyi amaçladığını" açıklamıştı.

Sendikadan tepki: Bakan sorun yaratmaya çalışıyor

Bakanın söz konusu ifadelerine ilişkin Birleşik Danimarkalı İşçiler Federasyonu 3F'den de bir açıklama geldi. Berlingske gazetesine konuşan bir sendika sözcüsü, "Uyum Bakanının bir sorun yaratmaya çalışıyor oluşu çok daha büyük bir problem" şeklinde konuştu. Sözcü, otobüslerin gerçekleştirdikleri seferlerin tamamen güvenli olduğunu; Ramazan ayının da bu gerçeğin istisnası olmadığını vurguladı.

Danimarka'nın en büyük otobüs firması olan Arriva da yaptığı açıklamada, şu ana kadar oruç tutan bir şoför nedeniyle meydana gelen bir kaza olmadığının altını çizdi.

"Kaçak göçmenleri ihbar edin" çağrısında bulunmuştu

Provokatif çıkışlarıyla tanınan Bakan Stojberg'in, 2006 yılında dünya çapında Müslümanların tepkisini çeken Hz. Muhammed karikatürünü tableti için arka plan fotoğrafı olarak seçmesi ve bu görüntüyü "Muhammed karikatürleriyle gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum" notuyla Facebook hesabından paylaşması tartışmalara neden olmuştu.

Danimarka'da mülteci ve sığınmacılara ilişkin yasal düzenlemelerin sertleştirilmesini talep eden Bakan, daha önce de Danimarkalılardan kaçak göçmenleri çalıştıran pizzacı sahiplerini ihbar etmelerini istemişti.

DW,AP,dpa/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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