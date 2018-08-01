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Danimarka'da Peçe ve Burka Yasağı Resmen Başladı

01.08.2018 17:58 | Son Güncelleme

Kamusal alanda yüzü tamamen kapatan burka ya da sadece gözleri açıkta bırakan peçe giyenlere yaklaşık 150 ABD Doları ceza verilecek

Danimarka'da Peçe ve Burka Yasağı Resmen Başladı

Danimarka'da kamusal alanda peçe yasağı resmi olarak uygulanmaya başlandı. Yüzü tamamen kapatan burka ya da peçeyle sokağa çıkanlar artık para cezasına çarptırılacak.

İnsan hakları savunucuları peçe yasağını kadın haklarının ihlali olarak görürken, karara destek verenler yasağın Müslüman göçmenlerin Danimarka toplumuna daha iyi entegre olmalarını sağlayacağını savunuyor.

Kamusal alanda yüzü tamamen kapatan burka ya da sadece gözleri açıkta bırakan peçe giymenin cezası Danimarka para birimiyle 1.000 Kroner ya da yaklaşık 150 ABD Doları.

Danimarka'da peçe ya da burka kullanan kadınların sayısı bilinmiyor. Burka ve peçe yasağının başkent Kopenhag ve Danimarka'nın en büyük ikinci kenti olan Aaarhus'ta protesto edilmesi bekleniyor. Yüzlerce kişinin katılmasının beklendiği gösteriye bazı eylemciler de peçeleriyle katılacak.

Danimarka polis sözcüsüne göre, yasağın yürürlüğe girmesinden bu yana herhangi bir ihlal tespit edilmedi. Danimarka gazetesi Berlingske'ye konuşan 30 yaşındaki Müslüman Sarah ise "Sisteme inancımı yitirdim" diyor. Ailesi Türkiye'den göçen Danimarka'da doğup büyümüş. 18 yaşından beri de peçe takıyor. Sarah, "Demokrasinin işlemediğini anladım. Siyasetçiler sürekli hak ve özgürlüklerden söz ediyor ama bir yandan da peygamberin karikatürleri çiziliyor, Müslümanlar’la dalga geçiliyor. İş benim haklarıma gelince, giyinme tarzımı seçme hakkımı elimden alıyorlar. Siyaset çoğu zaman iki yüzlü oluyor" diyor.

Danimarka'da hükümet Şubat ayında yasak için ilk öneriyi sunduğunda burka ve peçenin Danimarka toplumunun değerleriyle uyumlu olmadığını savunmuştu. Ancak Sarah'ya göre yasak, Müslümanlar’ın Danimarka değerlerine entegre olmasını sağlamak yerine ayrımcılığı daha da artırıyor.

Yüzü tamamen kapatan burka ve peçe tartışması Avrupa genelinde çok tartışmalı bir konu. Belçika, Fransa, Almanya ve Avusturya'da da ya tamamen ya da kısmi burka ve peçe yasağı uygulanıyor.

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