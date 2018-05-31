Danimarka’da Yüzü Örten Giysilere Yasak

Danimarka yüzü kapatan burka ve peçe gibi İslami örtülerin de aralarında olduğu giysileri yasaklayan diğer Avrupa ülkelerine katıldı.

Danimarka Meclisi yasağı 74 kişinin katılmadığı bir oturumda 30’a karşı 75 oyla onayladı. Tasarı iktidardaki merkez sağ koalisyon tarafından meclise sunulmuştu. Hükümet yasağın herhangi bir inancı ve başörtüsü, türban ya da Yahudilerin taktığı kipa’ları hedef almadığını söylüyor.

Ancak yasak halk arasında ‘burka yasağı’ olarak biliniyor ve muhafazakar Müslüman kadınları hedef aldığı düşünülüyor. Danimarka’da çok az sayıda kadın yüzlerini tamamen kapatır şekilde giyiniyor.

Adalet Bakanı Soeren Pape Poulsen, yasağın 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesinin ardından yasağı delen kişiler olduğunda müdahalenin polisin sağduyusuna kalacağını söyledi.

Yasak insanların yüzlerini soğuk havadan korumak ya da motosiklet kaskı takmak gibi bir amaca yönelik olarak kapatmalarına izin veriyor.

Yasağı ilk kez delenler bin kron yani 156 dolar ceza ödeyecek. İhlalin tekrar edilmesi halinde cezalar 10 bin krona yani 1600 dolara ya da altı ay hapis cezasına kadar çıkabilecek.

Zorla birine yüzünü örten giysi giydirmekse iki yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Benzer yasalar Avusturya, Fransa ve Belçika’da da bulunuyor.

