Danimarkalı bakandan oruç uyarısı

Bakan Stoejberg, bir ay süren orucun bazı meslekler için güvenlik riski yarattığı görüşünde.Danimarka'nın merkez sağ hükümetinde Entegrasyon Bakanı olan Inger Stoejberg bir blog yazısında Ramazan ayında bütün Müslümanlara "Danimarka toplumunun geri kalanı için olumsuz sonuçları önlemek için" izin almaları çağrısında bulundu.
Danimarkalı Bakan yazısında Ramazan'da oruçtan etkilenebilecek meslek grupları olduğunu söyledi. Stoejberg, bu mesleklere örnek olarak otobüs şoförlüğünü gösterdi.
Finlandiya Müslüman Birlik Başkanı Pia Jardi, bakanın önerisine tepki göstererek "tamamen saçma bir fikir" olarak nitelendirdi.
Jardi, "Otobüs sürücülerinin veya diğer Müslüman işçilerin oruç tutarken bir şekilde tehlikeli davranacağını gösteren hiçbir bilgi veya istatistik yok" dedi. Jardi "Çoğu Müslüman ülkede mağazalar ve işletmeler normal şekilde çalışmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.
Finlandiya Müslüman Birlik Başkanı Jardi, oruç tutmaya kararlı Müslümanların yeterince dinlenme sorumluluğunu da taşıdığına dikkat çekti.
AP/SSB,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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