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Danimarkalı Mucide Cinayetten Ömür Boyu Hapis

25.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

Danimarkalı mucit Peter Madsen, 30 yaşındaki İsveçli gazeteci Kim Wall’u özel denizaltısında geçen Ağustos ayında öldürmekten suçlu bulundu. Madsen İsveçli gazeteci Wall’a denizaltısında işkence etmek ve öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Danimarkalı Mucide Cinayetten Ömür Boyu Hapis

Danimarkalı mucit Peter Madsen, 30 yaşındaki İsveçli gazeteci Kim Wall’u özel denizaltısında geçen Ağustos ayında öldürmekten suçlu bulundu.

Madsen İsveçli gazeteci Wall’a denizaltısında işkence etmek ve öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hakim Anette Burkoe, Wall’ın ölümünün cinayet olduğunu ve Madsen’in güvenilir bir açıklama yapamadığını söyledi.

Madsen cinayeti işlediğini reddediyor Wall’un denizaltıda kaza sonucu öldüğünü iddia ediyor. Bununla birlikte Madsen, Wall’ın vücudunu kesip parçalarını denize attığını kabul ediyor.

Madsen’in avukatı karara itiraz edeceklerini belirtti.

Mahkeme itiraz sonuçlanıncaya kadar Madsen’in cezaevinde kalması gerektiğine karar verdi.

Madsen’la ilgili araştırma yapan Wall, en son 10 Ağustos’da Madsen’in yaptığı denizaltıya binerken görülmüştü.

Erkek arkadaşı, Wall’ın ertesi gün geri gelmemesi üzerine polise haber vermişti. Madsen, denizaltının batmasının ardından denizden kurtarıldı. Polis, Madsen’in denizaltıyı kasten batırdığını düşünüyor.

Savcılar geçen ayki duruşmada, Madsen’in bilgisayarlarında soruşturmayı yürüten görevlilerin kadınlara işkence edildiğini gösteren filmler bulmasının ardından Peter Madsen’in psikopatik eğilimleri olduğunu ortaya koymuştu.

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