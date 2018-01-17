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'Danimarkalı mucit Madsen, gazeteci Kim Wall'u öldürmeyi planladı'

17.01.2018 06:14 | Son Güncelleme 6 saat önce

Danimarkalı savcılar mucit Peter Madsen'a İsveçli gazeteci Kim Wall'u taammüden öldürme suçlaması yönelterek Madsen için ömür boyu hapis cezası talep etti. İsveçli gazeteci Kim Wall, geçen yıl haber yapmak için mucit Madsen'ın denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, 10 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi Kopenhag'da denizde bulunmuştu.

AFP

Danimarkalı savcılar, mucit Peter Madsen'a İsveçli gazeteci Kim Wall'u taammüden öldürme suçlaması yönelterek Madsen için ömür boyu hapis cezası talep etti.

İsveçli gazeteci Kim Wall, 10 Ağustos 2017'de haber yapmak için mucit Peter Madsen'ın denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, 10 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da denizde bulunmuştu.

Savcılar yaptıkları soruşturmayla Madsen'ın Wall'ı ya boğarak ya da boğazını keserek öldürdüğü sonucuna vardıklarını açıkladı.

Madsen, gazeteci Wall'un bedenini parçalara ayırdığını kabul ediyor ancak bilerek öldürdüğünü reddediyor.

Madsen'ın davası 8 Mart'ta başlayacak.

BBC'Olağandışı ve vahşi'Madsen önceden tasarlanmış cinayetten yargılacağı gibi, bedeni parçaları ayırma ve "birleşmeden daha farklı ve tehlikeli bir biçimde cinsel ilişki kurma" suçlamalarından da hakim karşısına çıkacak.

Danimarka'da ömür boyu hapis genelde 15-17 yıllık bir süreye denk geliyor, ancak suçluların daha uzun kaldığı da görülebiliyor.

Savcılar daha önce Madsen'ın Wall'ı bir cinsel fantezinin parçası olarak öldürdüğünü öne sürmüştü.

Bütün iddianamenin 23 Ocak'ta kamuya açıklanacağı belirtildi.

Ancak Savcı Jakob Buch-Jepsen, bu davanın 'olağandışı ve çok vahşi' olduğunu vurgulayarak medyadan kamuoyu ile paylaşacakları detaylar konusunda hassas olmalarını istedi.

EPA Savcı Jakob Buch-Jepsen Wall'a yapılan otopside genital bölgesi ve kaburga kemiklerinde 'öldüğü sırada ya da öldükten çok kısa bir süre sonra gerçekleştirilen' bıçak izlerinin olduğu tespit edilmişti.

Daha önce Madsen'e ait olduğu söylenen bir sabit diskin içinde kafası kesilerek öldürülen kadınların olduğu videolar bulunmuştu.

Suçlamaları reddeden Madsen, sabit diskin kendisine ait olmadığını, laboratuvarında çalışan herkesin bu diske erişiminin bulunduğunu söyledi.

AFP Peter Madsen Madsen, polise verdiği ilk ifadede, 10 Ağustos gecesi Wall'u hava karardıktan sonra karaya bıraktığını belirtmişti.

Ancak daha sonra ifadesini değiştiren Madsen, Wall'un denizaltının yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki kapağının kafasına düşmesiyle öldüğünü söylemişti.

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