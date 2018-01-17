'Danimarkalı mucit Madsen, gazeteci Kim Wall'u öldürmeyi planladı'

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Danimarkalı savcılar, mucit Peter Madsen'a İsveçli gazeteci Kim Wall'u taammüden öldürme suçlaması yönelterek Madsen için ömür boyu hapis cezası talep etti.

İsveçli gazeteci Kim Wall, 10 Ağustos 2017'de haber yapmak için mucit Peter Madsen'ın denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, 10 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da denizde bulunmuştu.

Savcılar yaptıkları soruşturmayla Madsen'ın Wall'ı ya boğarak ya da boğazını keserek öldürdüğü sonucuna vardıklarını açıkladı.

Madsen, gazeteci Wall'un bedenini parçalara ayırdığını kabul ediyor ancak bilerek öldürdüğünü reddediyor.

Madsen'ın davası 8 Mart'ta başlayacak.

BBC'Olağandışı ve vahşi'Madsen önceden tasarlanmış cinayetten yargılacağı gibi, bedeni parçaları ayırma ve "birleşmeden daha farklı ve tehlikeli bir biçimde cinsel ilişki kurma" suçlamalarından da hakim karşısına çıkacak.

Danimarka'da ömür boyu hapis genelde 15-17 yıllık bir süreye denk geliyor, ancak suçluların daha uzun kaldığı da görülebiliyor.

Savcılar daha önce Madsen'ın Wall'ı bir cinsel fantezinin parçası olarak öldürdüğünü öne sürmüştü.