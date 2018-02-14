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Danimarka'nın küskün Prensi hayatını kaybetti

14.02.2018 15:05 | Son Güncelleme

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe’in eşi Prensi Henrik dün akşam hayatını kaybetti. Prens, eşi 1972 yılında tahta çıktıktan sonra kendisine Kral unvanı verilmemesini yıllardır kabul edememişti.

Danimarka'nın küskün Prensi hayatını kaybetti

Bordeaux doğumlu bir Fransız aristokrat olan Prens Henrik, Ocak ayı sonunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Doktorları Prens’e akciğer enfeksiyonu teşhisi koymuş, ayrıca akciğerlerinde iyi huylu bir tümör tespit etmişlerdi. Prens’in durumunun geçen hafta Cuma günü kritikleşmesi üzerine Danimarka tahtının birinci varisi Prens Frederik, Güney Kore Kış Olimpiyatları’ndaki programını iptal ederek Danimarka’ya geri dönmüştü.

Salı günü de Prens Henrik’in son günlerini geçirmek üzere Fredensborg Sarayı’na geri getirildiği bildirilmişti. Kraliyet Sarayı, Eylül ayında Prens Henrik’in demans hastası olduğunu duyurmuştu. Prens Henrik 2016 yılından bu yana kamuoyundan uzak bir yaşam sürüyordu.

Kral olmak için verilen mücadele

Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat adıyla Fransa’da doğan Prens, 1967 yılında Danimarka tahtının varisi II. Margrethe evlendi. Adını Henrik olarak değiştiren Prens, Fransa vatandaşlığından çıkıp Danimarka vatandaşlığına geçti. Prens ayrıca Katolik mezhebini terk edip Protestanlığa geçti.

Eşi 1972 yılında tahta çıkıp Kraliçe olduktan sonra Prens Henrik, kendisinin Kral unvanı alamaması gerçeği ile yıllarca mücadele etti. Prens Henrik 1997 yılında yayımlanan anılarında bu konuda "oyunun kurallarını anlıyorum ama bir erkek için eşi ile aynı seviyeye konulmamak çok zor" diye yazmıştı.

Prens geçen yıl yaptığı açıklamada ise öldüğünde Kraliyet mezarında eşinin yanına ayrılan yere gömülmek istemediğini söylemişti. Buna gerekçe olarak yine eşi ile aynı seviyede tutulmamış olmasını göstermişti.

Danimarka Kraliyet Ailesi’nden Prens Henrik’in nerede defnedileceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

  • AFP, BD/HS

© Deutsche Welle Türkçe*

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Danimarka kraliçe kral prens

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