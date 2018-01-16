Danimarka’yı Sarsan Cinayette Resmi Suçlama Yapıldı

Savcılık, Madsen'ın tıbbi değerlendirmeye göre müebbet hapsini ya da ömür boyu akıl hastanesinde tutulmasını talep edecek.

Basın toplantısı düzenleyen Buch-Jepsen, "Teknik kanıt mevcut ancak ayrıntılara giremem” dedi; Madsen'in cinayet gerekçesi ile ilgili ise yorum yapmadı.

Wall'un gövdesinde birçok bıçak yarası olduğunu belirten savcı, Madsen'ın Wall'ı daha hayattayken bıçakladığı bilgisini de paylaştı.

Davayı sıradışı ve son derece rahatsız edici olarak tanımlayan savcı Jakob Buch-Jepsen, cinayetin önceden planlandığını söyledi.

Suçlamaları bugün kamuoyu ile paylaşan Danimarka savcılığı, Peter Madsen'ın Wall'u boğazını keserek ya da boğarak öldürdüğünü ve daha sonra parçalayıp denize attığını düşünüyor.

47 yaşındaki Madsen, cinayet ve cesedi parçalara ayırmakla suçlanıyor. Madsen'a yöneltilen suçlamalar arasında, 30 yaşındaki Kim Wall ile cinayetten önce tehlikeli biçimde cinsel ilişkiye girmek de var.

Danimarkalı ünlü kaşif Peter Madsen, İsveçli gazeteci Kim Wall'u, sahibi olduğu denizaltıda öldürmek suçlamasıyla 8 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Peter Madsen'ın avukatı Betina Hald Engmark ise suçlamalarla ilgili açıklama yapmadı ve müvekkilinin cinayet suçlamasını reddettiğini söylemekle yetindi.

İsveçli gazeteci Kim Wall, kendi denizaltısını yapan araştırmacı Peter Madsen ile röportaj yapmak için 10 Ağustos'ta denize açılmıştı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan yola çıktılar. 11 Ağustos'ta denizaltının Kopenhag'ın güneyinde batmakta olduğu haberi geldi. 46 yaşındaki Peter Madsen kurtarıldı.

Kim Wall'un parçalanmış cesedi ise Kopenhag'a yakın bir plajda bulundu. Başı, bacakları ve kıyafetleri ise geçen Ekim ayında ağırlıklar bağlanmış çantalar içerisinde okyanus tabanından toplandı.

Denizaltıyı kasten batırdığına inanılan Madsen, Wall'ın ölümüyle ilgili çelişkili açıklamalar yapmıştı. Madsen önce Wall'u bir adada indirdiğini söyledi. Daha sonra ise Wall'un kazara denizaltında öldüğünü ve cesedini denize ‘gömdüğünü' öne sürdü. Son olarak ise ceset parçalarını denize attığını itiraf etti.

Cinayet davasının 25 Nisan'da karara bağlanması bekleniyor.