HABER

Danimarka’yı Sarsan Cinayette Resmi Suçlama Yapıldı

16.01.2018 22:27 | Son Güncelleme 3 saat önce

Danimarkalı ünlü kaşif Peter Madsen, İsveçli gazeteci Kim Wall’u, sahibi olduğu denizaltıda öldürmek suçlamasıyla 8 Mart’ta hakim karşısına çıkacak.

Danimarkalı ünlü kaşif Peter Madsen, İsveçli gazeteci Kim Wall'u, sahibi olduğu denizaltıda öldürmek suçlamasıyla 8 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

47 yaşındaki Madsen, cinayet ve cesedi parçalara ayırmakla suçlanıyor. Madsen'a yöneltilen suçlamalar arasında, 30 yaşındaki Kim Wall ile cinayetten önce tehlikeli biçimde cinsel ilişkiye girmek de var.

Suçlamaları bugün kamuoyu ile paylaşan Danimarka savcılığı, Peter Madsen'ın Wall'u boğazını keserek ya da boğarak öldürdüğünü ve daha sonra parçalayıp denize attığını düşünüyor.

Davayı sıradışı ve son derece rahatsız edici olarak tanımlayan savcı Jakob Buch-Jepsen, cinayetin önceden planlandığını söyledi.

Wall'un gövdesinde birçok bıçak yarası olduğunu belirten savcı, Madsen'ın Wall'ı daha hayattayken bıçakladığı bilgisini de paylaştı.

Basın toplantısı düzenleyen Buch-Jepsen, "Teknik kanıt mevcut ancak ayrıntılara giremem” dedi; Madsen'in cinayet gerekçesi ile ilgili ise yorum yapmadı.

Savcılık, Madsen'ın tıbbi değerlendirmeye göre müebbet hapsini ya da ömür boyu akıl hastanesinde tutulmasını talep edecek.

Peter Madsen'ın avukatı Betina Hald Engmark ise suçlamalarla ilgili açıklama yapmadı ve müvekkilinin cinayet suçlamasını reddettiğini söylemekle yetindi.

İsveçli gazeteci Kim Wall, kendi denizaltısını yapan araştırmacı Peter Madsen ile röportaj yapmak için 10 Ağustos'ta denize açılmıştı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan yola çıktılar. 11 Ağustos'ta denizaltının Kopenhag'ın güneyinde batmakta olduğu haberi geldi. 46 yaşındaki Peter Madsen kurtarıldı.

Kim Wall'un parçalanmış cesedi ise Kopenhag'a yakın bir plajda bulundu. Başı, bacakları ve kıyafetleri ise geçen Ekim ayında ağırlıklar bağlanmış çantalar içerisinde okyanus tabanından toplandı.

Denizaltıyı kasten batırdığına inanılan Madsen, Wall'ın ölümüyle ilgili çelişkili açıklamalar yapmıştı. Madsen önce Wall'u bir adada indirdiğini söyledi. Daha sonra ise Wall'un kazara denizaltında öldüğünü ve cesedini denize ‘gömdüğünü' öne sürdü. Son olarak ise ceset parçalarını denize attığını itiraf etti.

Cinayet davasının 25 Nisan'da karara bağlanması bekleniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

İncirlik Üssü'nden sıra dışı fotoğraf

İncirlik Üssü'nden sıra dışı fotoğraf

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

İlginizi Çekebilir

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı

Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

Hawaii'den sonra Japonya'da 'yanlış balistik füze alarmı'

Hawaii'den sonra Japonya'da 'yanlış balistik füze alarmı'

5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?

5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?

İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi

İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.