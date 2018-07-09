Dans videoları nedeniyle önce tutuklandı sonra...

İran'da kadınlar, 18 yaşındaki Maedeh Hozhabri'nin paylaştığı dans videoları nedeniyle tutuklanması sonrası protesto için sosyal medya hesaplarından benzer videolar paylaşmaya başladı.
Maedeh Hozhabri, yerli ve yabancı şarkılara eşlik ettiği dans videolarını Instagram hesabına yüklüyordu.
Hozhabri'nin Pazartesi günü kefaletle serbest bırakıldığını duyuran BBC Farsça Servisi, Instagram paylaşımları nedeniyle en az 4 kişi hakkında daha işlem yapıldığını bildirdi.
Tutuklama sonrası İran Devlet Televizyonu'nda Maedeh'in itirafına ait olduğu görüntülerin yayınlanması ile ilgili de ülkede tartışma yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin medya danışmanı bu görüntülerle ilgili olarak 18 yaşındaki Maedeh'in dava açabileceğini söyleyen bir açıklama yaptı.
SOSYAL MEDYADA DANS VİDEOLU PROTESTOLAR
Hozhabri'nin tutuklamasıyla sonrası protesto amaçlı olarak sosyal medyada "Dans etmek suç değildir" etiketi altında protesto mesajları da paylaşılmaya başlandı.
Yapılan paylaşımlar arasında farklı kadınların dans videoları da yer alıyor.
Katı toplum kurallarının uygulandığı İran'da kadınların karşı cinsle dans etmesi yasaklanmış durumda. Aile içinde ise dans etmenin önünde bir yasak bulunmuyor.
DANS NEDENİYLE İLK TUTUKLAMA DEĞİL
Hossein Ronaghi isimli bir blogger tutuklamaya ilişkin paylaştığı mesajda, "Dünyanın hangi yerinde, 17 ve 18 yaşında genç kızların mutlu bir şekilde dans ettikleri için tutuklandığını, çocuk tecavüzcüleri serbestçe gezerken onların ahlaksızlıkla suçlandığını söylerseniz, size gülerler. Çünkü onlara göre bu durum akıl almazdır!" dedi.
Bu yılın başlarında Meşed kentinde 6 kişi Zumba dansı yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmştı.
2014 yılında 6 genç İranlı Pharrell Williams'in "Happy" (Mutlu) isimli şarkısına çektikleri amatör dans videosu nedeniyle yargılanmıştı. Gençlere verilen bir yıl hapis ve 91 kırbaç cezası ertelenmişti.
Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...
Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz
Diplomatik kriz kapıda! Rusya bu kez sert çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...
Hükümetler onları yok etmek için can atıyor! Sadece 180 kişi kaldılar
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum