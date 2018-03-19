Dansçı metrelerce yükseklikten düşerek öldü!

Cirque Du Soleil adlı dans grubunun Tampa'daki dans gösterisi sırasında gerçekleşen kaza sonucu bir dansçı hayatını kaybetti.
Grubun VOLTA performansı sırasında dansçı Yann Arnaud, sahneye düşerek ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Arnaud kurtarılamadı. Dansçının düştüğü korkunç an, seyirci kamerasına yansırken gösteri iptal edildi.
38 yaşındaki Yann Arnaud 15 yıldır dansçılık yapıyordu ve dans camiasında ünlü bir isimdi. Arnaud 2 kız çocuğu babasıydı.
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