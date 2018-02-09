Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Sahne ismi Arapçada 'mücevher' anlamına gelen ‘Gawhara' olan Rus dansöz Yekaterina Andreyeva, 6 Şubat'ta bir gece kulübündeki dans görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından gözaltına alındı.
Soruşturmacılara göre 31 yaşındaki dansöz açık ve tahrik edici giysilerle ahlaksızlığa teşvik etmekle suçlandı.
Sputnik'in akatrdığına göre, Andreyeva ise giysisinin diğer Mısırlı dansözlerin giydiğinden farksız olduğunu savundu. Öte yandan yetkililer, Andreyeva'ya ayrıca Mısır'da çalışmak ve yaşamak için gerekli belgelere sahip olmadığı suçlamasında bulundu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!
Son dakika! TSK: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu
Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı
Ünlü isim kabına sığmadı!
Musul'da dram! Çocuklarını eve gömmek zorunda kalıyorlar
Soyağacı sorgulama sistemi Twitter kullanıcılarını harekete geçirdi
İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı
Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!
WhatsApp önemli bir özelliği test ediyor!
Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir
Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
Kumaştan yapay akciğer yapacak
Okuyucu Yorumları 7 yorum