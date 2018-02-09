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Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

DÜNYA HABERLERİ | 09.02.2018 14:07 | Son Güncelleme

Mısır, 'Gawhara' sahne ismiyle bilinen Rus dansöz Yekaterina Andreyeva’yı dansının çok ‘tahrik edici’ olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Sahne ismi Arapçada 'mücevher' anlamına gelen ‘Gawhara' olan Rus dansöz Yekaterina Andreyeva, 6 Şubat'ta bir gece kulübündeki dans görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından gözaltına alındı.

Soruşturmacılara göre 31 yaşındaki dansöz açık ve tahrik edici giysilerle ahlaksızlığa teşvik etmekle suçlandı.

Sputnik'in akatrdığına göre, Andreyeva ise giysisinin diğer Mısırlı dansözlerin giydiğinden farksız olduğunu savundu. Öte yandan yetkililer, Andreyeva'ya ayrıca Mısır'da çalışmak ve yaşamak için gerekli belgelere sahip olmadığı suçlamasında bulundu.

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dansöz mısır seksi Rus

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Türkiyeye gelsin aç kalmaz hatta milyoner bile olur 3-5 yıla
sen mısırsın büyük düşün firavun soyundan geliyorsunuz sizin literatürünüzde ahlak varmı ki
Ulan siz çok mu ahşaklısınız da kadını ülkeye almadınız
gönder gelsinnnn
*PÜSKÜLÜ MISIRR
yolla bize abaza kaynıyo baş üstünde yeri var
gönder abi gelsin hemen
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