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Darbe girişimi davasında 104 ağırlaştırılmış müebbet

21.05.2018 18:28 | Son Güncelleme

İzmir'de Gülen yapılanmasına yönelik 15 Temmuz darbe girişimi davasında 104 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbe girişimi davasında 104 ağırlaştırılmış müebbet

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 280 kişinin yargılandığı darbe girişimi davasında 104 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya 140 tutuklu ve bazı tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada mahkeme 137 sanık hakkında karar verileceğini, 143 sanığın dosyasının ayrıldığını duyurdu.

Mahkeme, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 104 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Cumhurbaşkanına suikast suçundan 21 kişiye 20 yıl hapis cezası verilirken, 31 kişiye de "terör örgütü üyeliğinden" 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DW, Reuters / EC, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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