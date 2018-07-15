Darbe Girişiminin Yıldönümünde Barolardan OHAL Uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 14 ilin Baro Başkanları, ortak bir açıklama yaparak, OHAL’in kalıcı olmasından endişe ettiklerini dile getirdi. Baro Başkanları, Türkiye’de hayata geçirilen yeni sistemde demokratikleşme yönünde adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti. Şırnak, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri, Muş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van ve Tunceli Barolarını başkanları, Türkiye’de yaşanan gelişmeleri tartışmak üzere Şırnak’ın Cizre ilçesinde toplandı. İki gün süren toplantının ardından barolar adına yapılan ortak açıklamada, yeni sistemle ilgili uyarılara yer verildi. Açıklamada; ”Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçtiği şu günlerde; yeni sistemle yönetimde ve bürokraside yaşanan aksaklıklar giderilerek, bürokratik ve statükocu siyaset tarzının aşılması ve insan haklarına dayalı demokratik bir sosyal hukuk devleti anlayışının geliştirilmesi beklentisi tüm ülkede olduğu gibi bizlerde de öncelikli beklenti olmuştur. Ülkemizde yaşanan kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, dil söylem ve siyaset tarzının terk edilerek, toplumun tamamını kucaklayan bir siyaset dilinin yerleşmesi ve farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerekmektedir. Her demokratik sistemde olduğu gibi demokrasinin temel şartı olan erkler ayrılığı ve denge denetlemenin yeni sistemde güçlü bir şekilde tesis edilerek eksiksiz bir şekilde uygulanmasının gerekliliğini ve demokratikleşme yönünde adımlar atılması gerektiğini vurgulamak isteriz” denildi.

15 Temmuz Darbe Girişiminin yıldönümüne denk gelen açıklamada darbe de kınandı. OHAL ile ilgili endişelerini de dile getiren Baro Başkanlarının açıklaması şöyle devam etti; ”Olağanüstü bir yönetim şekli olan OHAL’in giderek olağan bir yönetim modeline dönüşmüş olmasından kaygı duymaktayız. 2 yıllık sürecin ve KHK hukukunun sadece hak arama özgürlüğünü kısıtlamakla kalmadığı giderek hukuksuzluğu kalıcı hale getirdiği yönünde toplumun tüm kesimlerinde ortak bir kanı oluşmuştur. OHAL ile gelen mağduriyetleri giderme konusunda kurulan OHAL Komisyonunun hızlı ve adil bir şekilde karar vermesi sağlanmalı, yeni mağduriyetlere sebebiyet verilmemelidir. OHAL’in kaldırılması, hızla normalleşmeye dönülmesi, demokratik, temel hak ve özgürlüklerin korunduğu bir toplum düzeni inşaa edilmesi hukuk kurumları olarak temel talep ve beklentimizdir. OHAL uygulamasına son verilmesi yönündeki açıklamalar tarafımızca olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken; bazı yasal düzenleme ve uygulamaların OHAL’i yerel makamların inisiyatifi ile uygulanabilecek şekilde kalıcı hale getirilmesinin demokratik toplumun gerekleri ile temel hak ve özgürlükler yönünden kabul edilemez olduğunu vurgulamak isteriz.”