David Copperfield, Atilla Taş'ın yıllar önce açıkladığı numarasını bu sefer de mahkemede açıklamak zorunda kaldı

ABD'li sihirbaz David Copperfield, bir izleyicisinin sahnede sakatlandığı gerekçesiyle tazminat davası açması üzerine numaralarından birinin sırlarını mahkemeye açıklamak zorunda kaldı.

Bu sırrı daha önce de şarkıcı Atilla Taş açıklamıştı.

Dava, 58 yaşındaki İngiliz Gavin Cox'un Las Vegas'taki gösteride "Lucky #13" (Şanslı numara 13) adlı numara sırasında omzunun çıkması üzerine açıldı. Cox kronik ağrı ve beyin hasarı yaşadığı gerekçesiyle tazminat talep etti.

61 yaşındaki sihirbaz Copperfield ise sahneye çağrılan bir grup seyircinin sahnede kaybolup kısa süre sonra salonun arkasında ortaya çıktığı bu numarayı binlerce kere yaptığını ve bugüne kadar hiçbir hadise yaşanmadığını söyledi.

Copperfield'ın avukatları dünyanın en zengin sihirbazının numarasını açıklamasının maddi zarara yol açacağını öne sürse de Las Vegas mahkemesi bu itirazı kabul etmedi.

Bunun üzerine Copperfield'ın prodüktörü Chris Kenner mahkemede sahneye çağrılan seyircilerin içinde durduğu kafesin üzerine örtü örtüldükten sonra kafesin arkasının açıldığını ve buradaki insanların gizli bir yoldan salonun en arkasına götürüldüğünü söyledi.