Davos ne kazandırıyor?

Son Güncelleme 4 saat önce 23.01.2018 10:21 |4 saat önce

Dünyanın zenginleriyle muktedirleri 48.

Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta buluşuyor. Donald Trump dâhil çok sayıda politikacının katılacak olması, zirvede siyasi konuların öne çıkacağını gösteriyor.Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos zirvesinin sloganı, "Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak". İlk bakışta kendini popülizm ve milliyetçiliğe karşı sınırlama gayreti gibi görünüyor. Nihayetinde Davos'ta bir araya gelen dünya ekonomisinin kaptanları sınır tanımadan iş yapabilmeyi yeğliyorlar. Ancak Dünya Ekonomik Forumu da başarısını kesin pozisyon almasına borçlu. Bu yılki Davos zirvesinde de ‘milliyetçiler' söz alacak. Salı günkü açılış konuşmasını, kendisini Hindu milliyetçisi olarak tanımlayan Hindistan Başbakanı Narendra Modri yapacak. Cuma günkü kapanışa da ‘önce Amerika' himayeciliğini savunan ABD Başkanı Donald Trump katılacak. Çelişki bunun neresinde? Dünya Ekonomik Forumu'nu başlatan Klaus Schwab Davos buluşmalarının değerleriyle çelişki görmediğini, aksine Davos'un küresel işbirliğinde karşıt görüşlü elitleri buluşturma yeri olduğunu söylüyor. Schwab "Burada ticaret, çevre, terörle mücadele, vergi sistemleri ve rekabet gücü görüşüldüğünden, ABD Başkanının katılacak olması son derece önemli” diyor.

Geçen yılki zirvede, ülke ekonomisini dış rekabetten koruyucu uygulamalara önem veren Çin Devlet Başkanı Şi Cinping serbest dünya ticaretinin savunuculuğunu yapmıştı. Donald Trump da Davos'ta toplanan elitlere politikalarının ‘dünyanın durumunu iyileştirme' sloganına neden uygun olduğunu anlatma fırsatını bulacak. Harcamalar el yakıyor Trump'ın heyetinde sekiz bakan da yer alacak. Davos seferinin maliyeti hakkında resmi açıklama yapılmıyor. Bir İsviçre gazetesi Amerikan heyetinin İsviçre turunun 40 milyon dolara mal olacağını yazdı. Bill Clinton 2000 yılındaki Davos zirvesine bin 500 kişilik bir ‘orduyla' gelmişti. Buluşmaya katılacak olan 70'in üzerindeki devlet ve hükümet başkanı arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Britanya Başbakanı Theresa May ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de bulunuyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun başkanı Borge Brende Avrupa zirve buluşmasının Davos'a taşınacağını söylüyor. 70 devlet ve hükümet lideri Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika hükümet liderlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Greenpeace ve Oxfam da dâhil olmak üzere 40'ın üzerinde uluslararası kuruluşun temsilcileri de Davos'ta boy gösterecekler.