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Davos’ta Avrupalı Liderler Arasında Korumacılık Kaygısı

24.01.2018 18:48 | Son Güncelleme 8 saat önce

İsviçre’nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda liderler korumacılık politikalarının ve ulusal egoizmin yükselişinden duydukları kaygıyı dile getiriyor.

İsviçre'nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda liderler korumacılık politikalarının ve ulusal egoizmin yükselişinden duydukları kaygıyı dile getiriyor.

Başkan Donald Trump, beklenmedik büyük bir heyetle bu yılki toplantılara katılarak Cuma günü bir konuşma yapacak. Trump'ın "Önce Amerika” yaklaşımı Avrupalı liderleri kaygılandırıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "ulusal egoizmin” yükselişinden duyduğu sıkıntıyı dile getirdi.

Merkel, bu yılki Davos zirvesinin mottosu olan "Bölünmüş bir dünyada ortak bir gelecek kurmak” hedefinin 2018 için çok doğru bir hedef olduğunu kaydetti.

Merkel, "Yalnızlık politikasının bizi ileriye taşıyacağına inanmıyoruz. İşbirliği yapmamız gerekiyor, korumacılık doğru yanıt değil” diye konuştu.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de aynı konudaki kaygısını dile getirdi. Gentiloni, Trump'ın ‘Önce Amerika' düşünce yapısını anladığını, ancak bunun serbest ticaretle çelişmemesi gerektiğini kaydetti.

Gentiloni, "Herbirimizin kendi iç pazarındaki bazı piyasaları koruma kaygısı meşrudur, ancak bunu korumacılıkla karıştırmamak gerekir” dedi.

‘Trump Yönetimi ikili ticaret anlaşmalarını destekliyor'

Amerika Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Trump yönetiminin ikili ticaret anlaşmalarının yararına inandığını, ancak ABD'nin fırsatlarının da diğer tarafların fırsatlarıyla eşit olması gerektiğini düşündüğünü vurguladı.

Mnuchin, Amerika'nın büyümesinin dünya için olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti ve Başkan Trump'ın "Önce Amerika” politikasıyla başka ülkelerle ortak çalışmanın birbiriyle çelişmediğini söyledi.

"Trudeau ABD'ye baskı yapıyor”

Öte yandan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Salı günü zirvede konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ABD'nin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA'ya yeniden katılması için baskı uyguladığını savundu.

Trudeau, konuşmasında Trans-Pasifik Ortaklığı'nın ABD'den sonra kalan 10 üyesinin ticaret anlaşmasını yeniden gözden geçirdiklerini söylemiş ve Başkan Donald Trump'ı NAFTA'nın yararları konusunda ikna etmek için çok çalıştığını kaydetmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, hasta olduğu için bu yılki Forum'a katılamıyor.

Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden çıkmaya hazırlanan İngiltere'yle Avrupa Birliği ticaret ilişkileri konusunda görüşmelerin yakında başlaması bekleniyor. Juncker'in Komisyonu görüşmelerde kilit rol oynamaya hazırlanıyor.

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