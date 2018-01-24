Davos’ta Avrupalı Liderler Arasında Korumacılık Kaygısı

İsviçre'nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda liderler korumacılık politikalarının ve ulusal egoizmin yükselişinden duydukları kaygıyı dile getiriyor.

Başkan Donald Trump, beklenmedik büyük bir heyetle bu yılki toplantılara katılarak Cuma günü bir konuşma yapacak. Trump'ın "Önce Amerika” yaklaşımı Avrupalı liderleri kaygılandırıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "ulusal egoizmin” yükselişinden duyduğu sıkıntıyı dile getirdi.

Merkel, bu yılki Davos zirvesinin mottosu olan "Bölünmüş bir dünyada ortak bir gelecek kurmak” hedefinin 2018 için çok doğru bir hedef olduğunu kaydetti.

Merkel, "Yalnızlık politikasının bizi ileriye taşıyacağına inanmıyoruz. İşbirliği yapmamız gerekiyor, korumacılık doğru yanıt değil” diye konuştu.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de aynı konudaki kaygısını dile getirdi. Gentiloni, Trump'ın ‘Önce Amerika' düşünce yapısını anladığını, ancak bunun serbest ticaretle çelişmemesi gerektiğini kaydetti.

Gentiloni, "Herbirimizin kendi iç pazarındaki bazı piyasaları koruma kaygısı meşrudur, ancak bunu korumacılıkla karıştırmamak gerekir” dedi.