Davos'ta Başkan Donald Trump Protestoları Başladı

Maliye Bakanı, Başkan Trump'ın ithal edilen güneş enerjisi parçaları ve büyük çamaşır makinelerine yönelik yeni gümrük vergilerini açıklamasından bir gün sonra konuştu. Mnuchin, Trump'ın korumacı politikalarının küreselleşme konseptiyle bir çatışma içinde olduğu tartışmalarının kendisini endişelendirmediğini açıkladı.

Mnuchin Davos'taki konuşmasında, "Doların zayıf olması dış ticaret ve fırsatlar açısından bizim yararımıza” diye konuştu.

Bloomberg Endeksi'ne göre, Davos'a giden 10 kabine üyesinden biri olan Maliye Bakanı Steve Mnuchin, son üç yılın en düşük seviyesindeki doların zayıf olmasını destekledi.

Trump, ünlü kayak merkezine bugün varacak. Cuma günü de ekonominin ve siyasetin liderlerine, "Önce Amerika” mesajı taşıyan bir konuşma yapması bekleniyor.

Steve Mnuchin, "Gündemimiz ‘Önce Amerika' ama ‘Önce Amerika' dünyanın geri kalanıyla beraber çalışmamızı gerektiriyor” dedi.

Ancak birçok uzmana göre ekonomi felsefeleri arasında uzlaşmaz bir çatışma mevcut.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nden Gary Hufbauer'a göre küreselleşmiş bir dünya üzerinde uzlaşmanın simgesi haline gelmiş bir forumda, "popülist” diye nitelediği Trump'ın konuşma yapacak olması gülünç.

Amerika'nın Sesi'nin ulaştığı Hufbauer, "Davos'un küreselleşme kültürüyle ‘Önce Amerika' mesajını eşleştirmek zor ama Trump şöyle diyebilir: ‘Amerika taviz üstüne taviz verirken, yük üstüne yük taşırken, diğer tüm ülkeler öncelikle kendi çıkarlarını kovalıyor' Amerika'nın da Davos'ta temsil edilen tüm diğer ülkeler gibi hareket etmesinin vakti geldi.”

Beyaz Saray muhabirlerine konuşan Trump'ın ekonomi başdanışmanı Gary Cohn da, Başkan'ın Davos'taki konuşmasında Amerika'nın ticarete açık olduğu mesajını vereceğini söyledi ve "Dünyanın Amerika'ya yatırım yapmasını, çalışkan Amerikalılar için istihdam yaratmalarını istiyoruz” dedi.