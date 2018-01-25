Davos'ta Başkan Donald Trump Protestoları Başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak olmasına tepki gösteren protestocular İsviçre'nin birçok kentinde sokağa döküldü.
Trump, ünlü kayak merkezine bugün varacak. Cuma günü de ekonominin ve siyasetin liderlerine, "Önce Amerika” mesajı taşıyan bir konuşma yapması bekleniyor.
Trump'ın Davos'a varması öncesi yönetimin ekonomiden sorumlu ekibi, ABD'nin küresel rekabetteki stratejilerini açıkladı.
Bloomberg Endeksi'ne göre, Davos'a giden 10 kabine üyesinden biri olan Maliye Bakanı Steve Mnuchin, son üç yılın en düşük seviyesindeki doların zayıf olmasını destekledi.
Mnuchin Davos'taki konuşmasında, "Doların zayıf olması dış ticaret ve fırsatlar açısından bizim yararımıza” diye konuştu.
Maliye Bakanı, Başkan Trump'ın ithal edilen güneş enerjisi parçaları ve büyük çamaşır makinelerine yönelik yeni gümrük vergilerini açıklamasından bir gün sonra konuştu. Mnuchin, Trump'ın korumacı politikalarının küreselleşme konseptiyle bir çatışma içinde olduğu tartışmalarının kendisini endişelendirmediğini açıkladı.
Steve Mnuchin, "Gündemimiz ‘Önce Amerika' ama ‘Önce Amerika' dünyanın geri kalanıyla beraber çalışmamızı gerektiriyor” dedi.
Ancak birçok uzmana göre ekonomi felsefeleri arasında uzlaşmaz bir çatışma mevcut.
Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nden Gary Hufbauer'a göre küreselleşmiş bir dünya üzerinde uzlaşmanın simgesi haline gelmiş bir forumda, "popülist” diye nitelediği Trump'ın konuşma yapacak olması gülünç.
Amerika'nın Sesi'nin ulaştığı Hufbauer, "Davos'un küreselleşme kültürüyle ‘Önce Amerika' mesajını eşleştirmek zor ama Trump şöyle diyebilir: ‘Amerika taviz üstüne taviz verirken, yük üstüne yük taşırken, diğer tüm ülkeler öncelikle kendi çıkarlarını kovalıyor' Amerika'nın da Davos'ta temsil edilen tüm diğer ülkeler gibi hareket etmesinin vakti geldi.”
Beyaz Saray muhabirlerine konuşan Trump'ın ekonomi başdanışmanı Gary Cohn da, Başkan'ın Davos'taki konuşmasında Amerika'nın ticarete açık olduğu mesajını vereceğini söyledi ve "Dünyanın Amerika'ya yatırım yapmasını, çalışkan Amerikalılar için istihdam yaratmalarını istiyoruz” dedi.
Cohn, "Trump dünya liderlerine karşılıklı saygı, hukuka uygun davranma, özgür, açık ve karşılıklı ticaret mesajı verecek. Sanki hiç yapay engeller yokmuşçasına, beraber gelişebileceğimiz bir dünyaya Başkan gerçekten inanıyor” diye konuştu.
Amerika'nın Sesi'nin konuştuğu Boston Üniversitesi'nden siyaset bilimci Thomas Whalen, Trump'ın Davos'taki küreselleşme yanlısı kalabalıktan çok fazla kişiyi yanına çekemeyeceği görüşünde.
Trump'ın Davos ziyaretini, cinsel tacizle suçlanan ünlü Hollywood prodüktörü Harvey Weinstein'in Oscar ödül törenine benzeten Whalen, "Trump'ın dünya meselelerine yaklaşımı, diğer liderler için lanetlenmiş gibi. 21'inci yüzyılda birbirine bağlı küreselleşmiş bir ekonomide yaşıyoruz. Trump'ın ticaret engellerini yeniden oluşturma fikri başıboş bırakılırsa tüm sistemin çözülmesine neden olabilir” dedi.
Yakın zamanda Londra'da açılacak yeni ABD Büyükelçiliği için yapacağı İngiltere ziyaretini, olası protestolar nedeniyle iptal eden Trump, Davos'ta Başbakan Theresa May'le görüşecek. Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, Trump'ın bu görüşmeye özel önem verdiğini söyledi.
"İngiltere ile özel bir ilişkimiz var” diyen McMaster, görüşmede Suriye, İran ve nükleer anlaşma ile Kuzey Kore gibi küresel meselelerin gündeme geleceğini kaydetti.
McMaster, Trump'ın ayrıca bir sonraki Afrika Birliği başkanı olacak Ruanda lideri Paul Kagame ile de görüşeceğini, ticaret ve güvenlik dahil ortak önceliklerin konuşulacağını söyledi.
Trump'ın, geçen hafta Afrika ülkeleri ilgili kullandığı küfürlü benzetmenin, görüşmeyi nasıl etkileyeceği ise merak konusu.
Trump son 17 yıldır Davos Forumu'na katılacak ilk ABD başkanı olacak. En son 2000 yılında Bill Clinton toplantıya katılan ABD lideri olmuştu. Forumun bu yılki diğer konukları arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Nodi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de var. Ancak Merkel'in Trump'la ikili görüşme yapması beklenmiyor.
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