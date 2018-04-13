Davutoğlu: 'Çözüm Sürecini PKK’nın Şımarıklığı Bitirdi'

Eski Başbakanlardan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır’da katıldığı bir konferansta, 2013 yılında başlatılan Kürt Sorunu çözüm sürecini PKK’nın şımarıklığının bitirdiğini söyledi. Davutoğlu, Suriye politikası nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere de karşı çıktı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Perşembe günü mahkemede yaptığı savunmalarla yeniden gündeme gelen çözüm sürecine ilişkin tartışmalara dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Diyarbakır’da düzenlenen bir konferansta konuşan Davutoğlu, sürecin bitmesinden PKK’yı sorumlu tuttu. Davutoğlu, “2013’te son derece güzel gerekçelerle yola çıktığımızda, ümidimiz büyüktü davamız da büyüktü. Dikkat edin o yola çıktığımız içindir ki 2013 yılından beri, Türkiye’ye her türlü tuzağı kurarak, bizim o yolumuzu engellemeye çalıştılar. 2013’ün Mart’ında Mayıs’ındaki havaya bakın hemen arkasında Gezi, hemen arkasında 17-25 Aralık daha sonra arka arkaya gelen ve en son 15 Temmuzla gelen ve tabi Kobani olayları vs. bizim iyi niyetimizi istismar eden terör çetesi şehirlerimizi hendeklerle barikatlarla kazmaya şehirlerimizi bölmeye, insanları birbirine düşürmeye başladıklarında sabırla bekledik gayret sarf ettik. Ama gittikçe şımardılar, gittikçe bu milletin arasına nifak sokma faaliyetlerini arttırdılar. 7 Haziran seçimlerinde biz AK Parti olarak yeterli çoğunluğu sağlayamayınca bunlar iyice şımardılar. Türkiye bir krize girdi siyasi iktidar güçlü değil diye düşünerek arka arkaya terör eylemleri başlattılar. Ceylanpınar’da iki polisimizi şehit ettikten sonra sınır geçtiklerini iyice anladılar. 23 Temmuz’da benim başbakanlığımdaki hükümet terörle mücadeleyi tekrar başlatmak zorunda kaldı” dedi.