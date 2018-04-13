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Davutoğlu: 'Çözüm Sürecini PKK’nın Şımarıklığı Bitirdi'

13.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

Eski Başbakanlardan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır’da katıldığı bir konferansta, 2013 yılında başlatılan Kürt Sorunu çözüm sürecini PKK’nın şımarıklığının bitirdiğini söyledi. Davutoğlu, Suriye politikası nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere de karşı çıktı

Davutoğlu: 'Çözüm Sürecini PKK’nın Şımarıklığı Bitirdi'

Eski Başbakanlardan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır’da katıldığı bir konferansta, 2013 yılında başlatılan Kürt Sorunu çözüm sürecini PKK’nın şımarıklığının bitirdiğini söyledi. Davutoğlu, Suriye politikası nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere de karşı çıktı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Perşembe günü mahkemede yaptığı savunmalarla yeniden gündeme gelen çözüm sürecine ilişkin tartışmalara dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Diyarbakır’da düzenlenen bir konferansta konuşan Davutoğlu, sürecin bitmesinden PKK’yı sorumlu tuttu. Davutoğlu, “2013’te son derece güzel gerekçelerle yola çıktığımızda, ümidimiz büyüktü davamız da büyüktü. Dikkat edin o yola çıktığımız içindir ki 2013 yılından beri, Türkiye’ye her türlü tuzağı kurarak, bizim o yolumuzu engellemeye çalıştılar. 2013’ün Mart’ında Mayıs’ındaki havaya bakın hemen arkasında Gezi, hemen arkasında 17-25 Aralık daha sonra arka arkaya gelen ve en son 15 Temmuzla gelen ve tabi Kobani olayları vs. bizim iyi niyetimizi istismar eden terör çetesi şehirlerimizi hendeklerle barikatlarla kazmaya şehirlerimizi bölmeye, insanları birbirine düşürmeye başladıklarında sabırla bekledik gayret sarf ettik. Ama gittikçe şımardılar, gittikçe bu milletin arasına nifak sokma faaliyetlerini arttırdılar. 7 Haziran seçimlerinde biz AK Parti olarak yeterli çoğunluğu sağlayamayınca bunlar iyice şımardılar. Türkiye bir krize girdi siyasi iktidar güçlü değil diye düşünerek arka arkaya terör eylemleri başlattılar. Ceylanpınar’da iki polisimizi şehit ettikten sonra sınır geçtiklerini iyice anladılar. 23 Temmuz’da benim başbakanlığımdaki hükümet terörle mücadeleyi tekrar başlatmak zorunda kaldı” dedi.

Davutoğlu’nun çözüm sürecinin bitirilmesine gerekçe gösterdiği Ceylanpınar’daki olayla ilgili yargılanan tüm sanıklar bir süre önce beraat etmişti.

Davutoğlu’nun dikkat çektiği başka bir konu da Türkiye’nin Suriye politikasıydı. Kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Davutoğlu, politikanın doğru olduğunu söyledi. Davutoğlu, “Türkiye’nin Suriye politikası çerçevesinde oradaki mazlumlara yaptığı yardım etme, mültecileri kabul etme meselesinde, öylesine yalanlar iftiralara ileri sürüldü ki, takip ettiğimiz Suriye politikası, mazlumları kabul ettik diye, bizi eleştirenler var. Bu topraklarda biz mazlumlara kapımızı kapatabilir miydik? Doğu Guta’da kimyasal silah kullanılıyor, binlerce insan etkileniyor, biri çıkıp ekranda diyor ki, Davutoğlu döneminde, bu mültecilerin kabul edilmesi yanlıştı. Dediği şu, bıraksaydılar Türkiye, Doğu Guta’da olduğu gibi onlar da kimyasal silahlarla ölseydiler. Bizim vicdanımız buna el verir mi, Türkiye Suriyeli kardeşlerini kabul etmekle, aşını paylaşmakla, doğru yapmıştır bundan sonra da yapmaya devam edecektir” diye konuştu.

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