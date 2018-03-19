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DEAŞ'lı teröristler Kerkük'te halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 23:02 | Son Güncelleme

Irak'ın Kerkük kentindeki Zap bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın silahlı saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

DEAŞ'lı teröristler Kerkük'te halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Irak'ın Kerkük kentindeki Zap bölgesine bağlı Hilavat köyünde sözde güvenlik kontrolü kuran terör örgütü DEAŞ militanları vatandaşlara ateş açtı. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Teröristler olay yerinden kaçarken, bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ise tedavi edilmek üzere Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İHA

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DEAŞ teröristler terör ırak

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