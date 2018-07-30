Dehşet! 36 kadın ve çocuk kaçırıldı!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, kaçırmalara ilişkin açıklama yaptı.
Kaçırılan 20 kadın ve 16 çocuğun hala örgütün elinde bulunduğu düşünülüyor.
Cihatçılara karşı operasyonları sürdüren Suriye ordusu, IŞİD'in elindeki pek çok yeri geri almıştı.
Suriye ordusunun Süveyde'deki IŞİD varlığına yoğunlaşacağı söyleniyordu.
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