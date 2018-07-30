HABER

Dehşet! 36 kadın ve çocuk kaçırıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2018 13:04 | Son Güncelleme

Terör örgütü IŞİD’in Suriye’nin Süveyde bölgesinde 36 kadın ve çocuğu kaçırdığı bildirildi.

Dehşet! 36 kadın ve çocuk kaçırıldı!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, kaçırmalara ilişkin açıklama yaptı.

Kaçırılan 20 kadın ve 16 çocuğun hala örgütün elinde bulunduğu düşünülüyor.

Cihatçılara karşı operasyonları sürdüren Suriye ordusu, IŞİD'in elindeki pek çok yeri geri almıştı.

Suriye ordusunun Süveyde'deki IŞİD varlığına yoğunlaşacağı söyleniyordu.

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
Tur gemisindeki görevli kutup ayısını öldürdü, sosyal medyada tepki yağdıTur gemisindeki görevli kutup ayısını öldürdü, sosyal medyada tepki yağdı
Terbiye yoksunları! Engelli yaşlı kadınla böyle eziyet ettiler!Terbiye yoksunları! Engelli yaşlı kadınla böyle eziyet ettiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye IŞİD kaçırma Süveyde

En Çok Okunan Haberler

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Porno yıldızı maçın ortasında dehşeti yaşadı!

Porno yıldızı maçın ortasında dehşeti yaşadı!

Tur gemisindeki görevli kutup ayısını öldürdü, sosyal medyada tepki yağdı

Tur gemisindeki görevli kutup ayısını öldürdü, sosyal medyada tepki yağdı

Terbiye yoksunları! Engelli yaşlı kadınla böyle eziyet ettiler!

Terbiye yoksunları! Engelli yaşlı kadınla böyle eziyet ettiler!

Asker, eski başbakanın rezidansının tuvaletinde intihar etti

Asker, eski başbakanın rezidansının tuvaletinde intihar etti

Kanlı anlaşmadan sonra ilk açıklama geldi

Kanlı anlaşmadan sonra ilk açıklama geldi

Alman basını ezber bozdu: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir

Alman basını ezber bozdu: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.